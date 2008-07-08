کلیک بی مورد / سایت دانشگاه صنعتی ارومیه خالی از اطلاعات!

"وضعیت دانشگاهها در وبومتری نامناسب است." این جمله ای است که منصور کبگانیان معاون پژوهشی وزیر علوم در نیمه های سال گذشته به خبرگزاری مهر اعلام کرد. این مقام مسئول وزارت علوم با تایید جایگاه ضعیف دانشگاههای ایران در رده بندی وبومتریک گفت: "دانشگاههای کشور وب سایت به روز ندارند و باید هزینه لازم در این زمینه صورت گیرد."

اصلی ترین قسمت سایت دانشگاه صنعتی ارومیه به آدرس http://fa.uut.ac.ir لینکهای گوشه این سایت است که با عناوینی نظیر درباره دانشگاه، مدیریت، ساختار تحصیلاتی، دانشکده های دانشگاه، مشارکتهای مالی، دانشجویان، کارکنان، تحقیقات، دانشگاهها برتر، گالری تصاویر و ... در گوشه راست این سایت آمده اند.

کلیک بر روی لینک "دانشکده های دانشگاه" با باز شدن صفحه ای همراه است که نام دانشکده های دانشگاه صنعتی ارومیه در آن ذکر شده است اما کلیک بر روی نام دانشکده ها صفحه ای که در ذیل آمده را باز می کند، صفحه ای که هیچ مطلبی در آن یافت نمی شود! مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر عناوین دانشکده های دانشگاه صنعتی ارومیه هستند.

هنگامی که بر روی "تحقیقات" به عنوان یکی از لینکهای کناری وب سایت دانشگاه صنعتی ارومیه کلیک می شود مطالبی درباره دانشگاه در دسترس خواننده قرار می گیرد. "درباره دانشگاه" آورده است: "دانشگاه صنعتی ارومیه پس از آغاز فعالیت رسمی خود در اسفند ماه 1385 با این ایده که هیچ مشکلی یارای مقابله در مقابل خرد انسانی را ندارد، وارد عرصه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی شد و علیرغم تنگناهای شدید مالی و اعتباری حرکت خود به سمت رشد و بالندگی را با شتاب قابل قبولی آغاز نمود."

"درباره دانشگاه" چشم انداز دانشگاه صنعتی ارومیه در 20 سال آینده را رسیدن به حد دانشگاههای صنعتی توسعه یافته از جهت تمامی شاخصها، دستیابی به آخرین یافته های علمی و تکنولوژی و پژوهش محوری نمودن جریان تصمیم گیریهای فنی، ارائه تمام رشته های مورد نیاز بخش صنعت و معدن در دانشگاه صنعتی ارومیه و فعالیت مطلوب آن در زمینه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و تبدیل دانشگاه صنعتی ارومیه به یک دانشگاه فرا ملی و جذب دانشجو از کشورهای همسایه عنوان کرده است.

یکی دیگر از نکات جالب توجه سایت دانشگاه صنعتی ارومیه این است که در معرفی "دانشگاههای برتر" صرفا دانشگاههای تهران، شیراز، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران و صنعتی شریف به همراه سه دانشگاه خارجی را معرفی کرده است. هنگامی که بر روی گزینه "مشارکتهای مالی" کلیک می شود اطلاعاتی درباره ساختار تحصیلاتی دانشگاه به چشم می آید. کلیک بر روی گزینه "دانشجویان" نیز اطلاعاتی درباره دانشکده های دانشگاه صنعتی ارومیه می دهد، همچنین هنگامی که گزینه "کارکنان" انتخاب می شود اطلاعاتی درباره دانشگاه به مخاطب ارائه می شود.

اشکالات فنی و آدرسهای غلط وب سایت دانشگاه صنعتی ارومیه در حالی است که در درون سایت این دانشگاه دو فرد با نامهای "رازقی" و "بابازاده" به ترتیب به عنوان مسئول محتوای وب و مدیر وب معرفی شده اند. مقابل نام مدیر سایت یک شماره تلفن ذکر شده است. با این شماره تلفن تماس گرفته شد اما فردی که پاسخگوی این تماس بود عنوان کرد که "رازقی" را نمی شناسد و "بابازاده" مرخصی است. از این جهت برای اخذ دلایل بی رونقی سایت دانشگاه صنعتی ارومیه مجبور به تماس با رئیس دانشگاه شدیم.

قول رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه برای تحول در وب سایت این دانشگاه تا مهر ماه

به گزارش مهر، دکتر ایرج میرزایی - رئیس دانشگاه ارومیه در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: "قرار نبود سایت دانشگاه به این زودی در فضای مجازی قرار گیرد و اول قصد این بود تا سایت کاملا تکمیل شود. به هر حال خوشبختانه طراحی سایت طراحی شده در داخل دانشگاه است و جزء سایت هایی است که به صورت زنده و دینامیک است."

وی تاکید کرد: "در نظر است تا یک یا دو ماه آینده سایتی متفاوت از سایت فعلی دانشگاه صنعتی ارومیه داشته باشیم. مطمئنا اگر یک یا دو ماه دیگر سایت دانشگاه صنعتی ارومیه بازدید شود یک سایت دیگری خواهد بود."

رئیس دانشگاه ارومیه متذکر شد: "سایت دانشگاه اگر بخواهد فعال باشد باید نیروی انسانی داشته باشد. یک نفر به عنوان مدیر سایت نمی تواند مطالب همه دانشکده ها را اشراف داشته باشد و همه دانشکده ها در زمینه فعالسازی سایت باید فعال شوند."