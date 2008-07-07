به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان این کتابخانه با دو هزار متر مربع زیربنا که 1500 متر مربع آن فضای کتابخانه ای محسوب می شود، در شهرک 13 آبان، خیابان شهید رجایی (منطقه 20) واقع شده است.

کتابخانه 13 آبان پس از کتابخانه های عمومی اندیشه (فرهنگسرای اندیشه)، خانواده (فرهنگسرای خانواده) و خاوران (فرهنگسرای خاوران) چهارمین کتابخانه بزرگ شهر تهران محسوب می شود و تفاوتش با سه کتابخانه دیگر در این است که خارج از فرهنگسرا و به صورت مستقل ساخته شده است.

تاکنون در شهرک 13 آبان کتابخانه ای با چنین مساحتی وجود نداشت و قرار است در آینده نزدیک و پس از مجهز کردن آن به منابع کتابی و نشریات، با حضور مسئولان شهری مورد بهره برداری قرار گیرد.

این کتابخانه عمومی دارای سالن های مطالعه مجزا برای دختران و پسران و نیز یک سالن آمفی تئاتر است.

کار تجهیز کتابخانه 13 آبان به قفسه و میزهای مطالعه انجام شده و در حال حاضر مراحل تجهیز به منابع کتابی را می گذراند.