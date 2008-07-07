جشن استقلال دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می شود

رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تبدیل مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی به دانشگاه صنعتی، ردیف اعتباری این دانشگاه از فروردین ماه سال جاری مستقل شده است.

شکرالله شکری کجوری افزود: در سفر استانی هیئت دولت در سال 85 به مازندران، مجتمع فنی و مهندسی نوشیروانی بابل به دانشگاه صنعتی تبدیل شده است.

به گفته وی در این راستا قراردادهای تنگاتنگی بین دانشگاه و صنایع دفاعی و غیردفاعی کشور منعقد شده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه، 80 مقاله آی اس آی در نشریات خارجی، 38 مقاله علمی و پژوهشی در خارج از کشور، 69 مقاله علمی و پژوهشی در داخل کشور توسط محققین به چاپ رسیده است.

شکری ادامه داد: پارسال 85 مقاله در کنفرانس های خارجی و 140 مقاله در کنفرانس داخلی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه به چاپ رسیده است و نیز 11 عنوان کتاب علمی در این دانشگاه منتشر شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی بابل در ادامه ضمن تشریح برنامه های 10 ساله طرح توسعه دانشگاه از لحاظ کمی و کیفی افزود: ایجاد رشته های جدید در مقاطع مختلف، جذب هیئت علمی جدید، تامین تجهیزات مورد نیاز، افزایش فضای آموزشی و پژوهشی، ایجاد آزمایشگاه های تحقیقاتی و ایجاد و توسعه آموزشهای الکترونیکی از جمله این برنامه ها است.

شکری همچنین از احداث هفت دانشکده جدید در طرح 10 ساله توسعه دانشگاه بابل خبر داد و گفت: دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشکده علوم پایه و دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشکده مهندسی مواد، دانشکده مهندسی هوا و فضا، دانشکده مهندسی دریا و دانشکده مهندسی کامپیوتر از جمله این دانشکده ها است.

وی یادآور شد: برای احداث دانشگاه های فوق به 100 هکتار زمین نیاز است.