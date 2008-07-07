استاندارد سازی کلید گشایش بازارهای جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نظام الدین برزگری صبح امروز در جلسه شورای استاندارد استان کردستان با اشاره به نقش ویژه استاندارد سازی کالاها و خدمات اظهار داشت: استاندارد سازی کالاها و خدمات کلید گشایش بازارهای جهانی است که باید همه متولیان این بخش با درک این موقعیت حساس در زمینه استاندارد نمودن کالاهای خود تلاش نمایند.

وی با اشاره به سابقه استاندارد سازی کالاها و خدمات در کشور عنوان کرد: بحث استاندارد سازی برای اولین بار در کشور از سال 1304 آغاز شد که در طول سال های گذشته و با توجه به توسعه و پیشرفت جوامع این مهم دستخوش تغییراتی شده و امروز به این شکل درآمده و یک سازمان مستقل و متولی مشخص بر امر استانداردسازی و رعایت این مهم نظارت می کند.

رئیس موسسه تحقیقات و استاندارد کشور تصریح کرد: بحث استاندارسازی در دنیای امروز هر روز در حال تحول و فزونی است به نحوی که معماری آینده صنعت، تجارت و توسعه هر جامعه با استاندارد سازی است.

برزگری خاطرنشان کرد: صنعت بدون استاندارد نمی تواند عامل رشد و توسعه کشور باشد و اگر می خواهیم در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم باید زمینه های استاندارد نمودن کالاها و خدمات خود را در سطح جهانی مطرح نماییم.

وی با اشاره به افزایش گستره استاندارد سازی در جامعه امروزی بیان داشت: امروز بحث استاندارد فقط مربوط به کالا و خدمات نیست بلکه این مهم حتی به بخش های مختلف زندگی انسان ها از جمله شیوه های زندگی و نحوه رفتار و آداب انسانها سرایت پیدا کرده است.

رئیس موسسه تحقیقات و استاندارد کشور خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم بر اساس چشم انداز توسعه بیست ساله کشور به عنوان کشور برتر منطقه دست یابیم یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه نمود رعایت استاندار در مسائل مختلف به ویژه صنعت و تولید است.

برزگری در ادامه با اشاره به برنامه های موسسه استاندارد و تحقیقات کشور خاطرنشان کرد: سازمان استاندارد ایران یکی از اعضای فعال سازمان جهانی استاندارد است که در بین 158 کشور عضو از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: بر اساس آخرین بررسی های صورت گرفته توسط سازمان استاندارد جهانی جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای عضو رتبه 36 و در بین کشورهای خاورمیانه رتبه دوم را داراست.

در ادامه این جلسه رئیس استاندارد و تحقیقات استان کردستان گزارشی را از روند اجرای برنامه های این سازمان در استان را ارائه نمود و اعضای حاضر در خصوص دستورات جلسه شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند.