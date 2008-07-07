زن ایرانی با رعایت اخلاق به مصالح سیاسی و اجتماعی خود توجه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فهیمه فرهمند پور استاد دانشگاه تهران در همایش "جایگاه زن در اسلام" که در بنگلادش برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: زنان ایرانی با الهام از آموزه‌های دینی و اقتدا به الگوهای اسلامی به‌ ویژه حضرت زهرا (س) نقشهای متعددی را ایفا می ‌کنند بدون اینکه به نقش مهم آنان در خانه و خانواده خدشه وارد شود.

وی افزود: زن ایرانی از حضرت فاطمه (س) آموخته که نه نسبت به وظایف خود در خانه و خانواده‌ کوتاهی کند و نه نسبت به جامعه و مصالح سیاسی، اجتماعی بی ‌تفاوت باشد و در عین حال تقوا، عبادت، اخلاق اسلامی را نیز به عنوان عوامل تأمین کننده خوشبختی دنیا و آخرت خود مد نظر دارد.

دکتر هاشمی رایزن فرهنگی ایران با اشاره به پدیدار شدن مصلحانی که تلاش کرده‌اند انسانها را از شر قیود رهایی بخشند، امام خمینی (ره) را مصلحی دانست که نگاه جدید و انسانی- اسلامی او به زن در نیمه دوم قرن بیستم تحولی عظیم در جامعه‌ ایران و به تبع آن در میان بسیاری از مسلمانان و فرهیختگان در خصوص زنان ایجاد کرد .

حسن فرازنده سفیر ایران در داکا نیز در فرازهایی از سخنان خود با استناد به آیات و روایات جایگاه . نقش زن را در دیدگاه الهی مورد بررسی قرار داد و گفت: زن و مرد در انجام مسئولیتهای فردوی و جمعی، دریافت پاداش و جزا در برابر اعمال خود یکسان هستند .

وی همچنین افزود: در اسلام تلاش شده حقوق زنان حفظ و شواهد تاریخی نیز گواه آن است که اسلام به زن حقوق مساوی در عقد قرارداد، معاملات، کسب درآمد و مالکیت مستقل اعطا می‌کند و مالکیت زن را به اندازه مالکیت مرد محترم می‌شمارد.



