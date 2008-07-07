طرح اوقات فراغت در 78 پایگاه بسیج نیشابور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرهنگ پاسدار احمد عنایت فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و رئیس ستاد طرح اوقات فراغت بسیج در نیشابور ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: با هدف غنی سازی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان طرح و نشاط و تعالی در 78 پایگاه تابستانی بسیج در شهرستان نیشابور اجرا و راه اندازی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و رئیس ستاد طرح اوقات فراغت بسیج در شهرستان نیشابور گفت: در این طرح که با شعار جوان، خود باروی، نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است حدود 12 هزار نفر از جوانان و نوجوانان اعم از خواهران و برادران مشارکت دارند.

عنایت افزود: این طرح را پایگاه ها و کانون های بسیج جوانان و نوجوانان و حوزه های مقاومت بسیج با محوریت فرهنگی پرورشی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور در حال اجرا دارد و عرصه های فعالیت این طرح شامل کلاس های قرآن، سیاسی، هنری، ادبی، آموزشی، مناسبت های مذهبی، مهارت های فنی و حرفه ای، مشاوره ای، ورزشی و سازندگی و اردوئی است.

وی اظهار داشت: در قسمت سازندگی دانشجویان و دانش آموزان بسیجی به طور سازمان یافته در قالب برگزاری اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی به مناطق محروم روستاها و شهرها اعزام و در هفت عرصه زیبا سازی و بهسازی مدارس، خدمات آموزش و بهداشتی، خدمات عمرانی و آبادانی روستاها، خدمات حمایتی، منابع کشاورزی و آبخیزی، بهسازی مساجد و ارائه مشاوره های تحصیلی، خانوادگی و شغلی مشارکت دارند

عنایت تصریح کرد: راه اندازی اردوی راهیان نور و بازدید از شمال غرب کشور و اردوهای کوهپیمایی را از جمله دیگر برنامه های تابستانی بسیج اعلام کرد.