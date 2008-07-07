محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: دیوارکشیهای غیرمحاز بیشترین موارد تخریب شده درحریم کمربندی جنوبی آمل بوده است.
وی تصریح کرد: در راستای آزادی سازی حریم راهها امسال ۲۵عدد تابلوی تبلیغاتی که در حریم راههای آمل نصب شده بود نیز جمعآوری شده است.
نظری با اشاره به اینکه ۱۰۳مورد سایبان نیز درحریم راهها جمعآوری شده است، گفت: به منظور حفط ایمنی عبور و مرور در محورهای استان و همچنین در اجرای وظابف قانونی و جلوگیری از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به حریم راهها این اقدامات ادامه دارد.
وی گفت: بر اساس قانون ایمنی راهها، هرگونه اقدام خارج از حریم راهها در ایجاد ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات تا شعاع یکصد متر بدون کسب مجوز از اداره کل راه و ترابری ممنوع است.
نظر شما