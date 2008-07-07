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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم راه‌های آمل تخریب شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری آمل گفت: در سالجاری ‪ ۱۵‬مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم راه‌های این شهرستان تخریب شد.

محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: دیوارکشی‌های غیرمحاز بیشترین موارد تخریب شده درحریم کمربندی جنوبی آمل بوده است.

وی تصریح کرد: در راستای آزادی ‌سازی حریم راه‌ها امسال ‪ ۲۵عدد تابلوی تبلیغاتی که در حریم راه‌های آمل نصب شده بود نیز جمع‌آوری شده است.

نظری با اشاره به اینکه ‪ ۱۰۳‬مورد سایبان نیز درحریم راه‌ها جمع‌آوری شده است، گفت: به منظور حفط ایمنی عبور و مرور در محورهای استان و همچنین در اجرای وظابف قانونی و جلوگیری از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به حریم راه‌ها این اقدامات ادامه دارد.

وی گفت: بر اساس قانون ایمنی راه‌ها، هرگونه اقدام خارج از حریم راه‌ها در ایجاد ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات تا شعاع یکصد متر بدون کسب مجوز از اداره کل راه و ترابری ممنوع است.

کد مطلب 712208

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