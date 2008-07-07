محمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: دیوارکشی‌های غیرمحاز بیشترین موارد تخریب شده درحریم کمربندی جنوبی آمل بوده است.

وی تصریح کرد: در راستای آزادی ‌سازی حریم راه‌ها امسال ‪ ۲۵عدد تابلوی تبلیغاتی که در حریم راه‌های آمل نصب شده بود نیز جمع‌آوری شده است.

نظری با اشاره به اینکه ‪ ۱۰۳‬مورد سایبان نیز درحریم راه‌ها جمع‌آوری شده است، گفت: به منظور حفط ایمنی عبور و مرور در محورهای استان و همچنین در اجرای وظابف قانونی و جلوگیری از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به حریم راه‌ها این اقدامات ادامه دارد.

وی گفت: بر اساس قانون ایمنی راه‌ها، هرگونه اقدام خارج از حریم راه‌ها در ایجاد ساختمان، دیوارکشی و تاسیسات تا شعاع یکصد متر بدون کسب مجوز از اداره کل راه و ترابری ممنوع است.

