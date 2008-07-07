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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۴

طرح نهضت قرآن آموزی در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام از آغاز طرح نهضت قرآن آموزی در این استان خبر داد.

حشمت الله رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برای اجرای این طرح که در استان ایلام اجرا می شود، 50 کلاس قرآن در سطح کانونهای قرآن و مساجد این استان تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح شرکت کنندگان با آموزشهای مختلف قرآن مانند روخوانی، مفاهیم، روانخوانی آشنا می شوند.

این مسئول بیان داشت: این طرح به مدت 45 روز در استان ایلام اجرا می شود و پیش بینی می شود یک هزار و 250 نفر در تمام نقاط این استان آموزشهای قرآن را فرا بگیرند.

رستمی یادآور شد: در پایان این کلاسها به افراد شرکت کننده گواهی پایان دوره ارائه می شود که مهمترین هدف از اجرای این طرح آشنایی مردم با مفاهیم قرآنی است که امیدواریم مورد استقبال قرار گیرد.

کد مطلب 712210

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