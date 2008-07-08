افتتاح باند اول پل میانگذر دریاچه ارومیه در هفته دولت

جواد توکلی در گفتگو با مهر گفت: مراحل پایانی بتن ریزی کف این میانگذر در حال انجام است و با پایان یافتن این مرحله، آسفالت آن آغاز شده و در هفته اول شهریور ماه باند اول این میانگذر آماده عبور می شود.

مشاور وزیر راه و ترابری افزود: برای انجام این طرح 120 میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شده است که تا کنون بیش از 80 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پل روگذر دریاچه ارومیه 1276 متر طول دارد که پس از اتمام احداث بخش طولی آن و انجام آسفالت قابل بهره برداری است.

توکلی ابراز داشت: پیشرفت فیزیکی این پروژه بیش از 80 درصد است و بهره برداری از آن به معنای دستیابی کشور به توان اجرایی ساخت سازه های حجیم در راهسازی کشور و نصب آن بر روی این پل میانگذرقلمداد می شود.

پل میانگذر دریاچه ارومیه یکی از بخش های مهم جاده شهید کلانتری است که با اجرای آن، مسافت 240 کیلو متری ارومیه به تبریز 110 کیلومتر کوتاه تر می شود.