مصرف چای سبز از بروز بیماریهای قلبی جلوگیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، ثابت شده چای سبز موجب بهبود در فرآیند گردش خون شده و انعطاف پذیری رگهای خونی را افزایش داده و مانع از تصلب شرایین و گرفتگی رگها می شود.

البته محققان دانشگاه آتن در بررسی های خود اعلام کرده اند که انواع چای تاثیرات مثبتی بر سیستم قلب و عروق دارد اما چای سبز به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی بیشتر، قابلیتهای مفید بیشتری دارد.

محققان در بررسی های خود تعدادی از افراد سالم را به سه گروه تقسیم کردند و به هر گروه چای سبز، آب جوش و نوشیدنی دارای کافئین دادند.

نتیجه اینکه فقط گروهی که چای سبز نوشیده بودند دارای جریان خونی منظم و رگهایی قابل انعطاف و به دور از گرفتگی بودند.

نتیجه تحقیقات موجب شده کشورهای غربی که کمتر از چای استفاده می کردند تمایل بیشتری به مصرف چای به ویژه چای سبز پیدا کنند.