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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۰

برگزاری کارگاه آموزشی روشهای پلاگرافی و الکتروشیمی در دانشگاه تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی یک روزه روشهای پلاگرافی و الکتروشیمی در تالار علامه طباطبایی دانشکده شیمی دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس دانشکده شیمی دانشگاه تبریز، ظهر امروز در حاشیه برپایی این کارگاه گفت: هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی ارائه و معرفی هرچه بهتر آخرین تغییرات و تکنولوژی روز دنیا در زمینه مطالعات الکتروشیمی و کاربرد روشهای الکتروشیمیایی در اندازه گیری ترکیبات شیمیایی در صنایع است.

میررضا مجیدی افزود: در این کارگاه 80 نفر از اساتید و کارشناسان برجسته آذربایجان شرقی در زمینه الکتروشیمی با آخرین دستاوردهای این علم آشنا شدند.

وی بررسی سیستمهای پلاگرافی و الکتروشیمی و مطالعات خوردگی را از جمله محورهای اصلی این کارگاه عنوان کرد و یادآور شد: در این کارگاه اساتید و کارشناسان مرتبط از دانشگاه تبریز، پیام نور تبریز، مرند، تربیت معلم آذربایجان، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پتروشیمی پلی نار، نیروگاه سهند، جهاد دانشگاهی ارومیه، نیروگاه تبریز، دانشگاه صنعتی سهند، پتروشیمی تبریز، دانشگاه مراغه، شرکت آب و فاضلاب روستایی تبریز، شرکت آب منطقه ای تبریز، شرکت ملی مس ایران و مس سونگون شرکت داشتند.

دانشکده شیمی دانشگاه تبریز این کارگاه آموزشی را با همکاری شرکت سرمد طب تهران برگزار کرد.

کد مطلب 712226

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