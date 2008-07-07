دو رشته تحصیلی جدید در دانشگاه امام رضا (ع) ارائه می شود

دکتر یحیی نوروز بیگی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد زمان ارائه این دو رشته را سال تحصیلی 88-87 عنوان کرد و افزود: دو رشته مذکور با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه، ایجاد شد.

رئیس دانشگاه امام رضا(ع) از استخدام اعضای هیئت علمی و ایجاد امکانات و فضای آموزشی جهت ایجاد هر یک از رشته های تحصیلی در دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: اخذ مجوز برای رشته مدیریت مالی منوط به ارائه گرایشهای هم سوی آن است که همگرایی خوبی با رشته مدیریت مالی دارد.

دکتر نوروز بیگی مجموع رشته های تحصیلی دانشگاه را 11 رشته عنوان کرد و تصریح کرد: برای این رشته ها سه دانشکده «مهندسی برق و کامپیوتر» و «علوم سیاسی» و « مدیریت و حسابداری» شکل گرفته است.

وی در پایان ظرفیت پذیرش دانشجو در هر رشته را 50 تا 60 نفر بر آورد کرد و افزود: در حال حاضر هزار و 452 دانشجو در دانشگاه امام رضا(ع) وابسته به آستان قدس رضوی مشغول به تحصیل هستند و 620 نفر تا کنون فارغ التحصیل شده اند.