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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۷

خوان لاپورتا تا سال 2010 رئیس باشگاه بارسلونا ماند

خوان لاپورتا تا سال 2010 رئیس باشگاه بارسلونا ماند

مسئولان و هواداران باشگاه بارسلونا اسپانیا، رئیس این باشگاه را تا سال 2010 در سمتش ابقا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتینگ لایف، خوان لاپورتا در نظرسنجی که شب گذشته با حضور مسئولان و هواداران در باشگاه بارسلونا صورت گرفت، با وجود اینکه دو - سوم از هواداران به خروج او از نیوکمپ رای دادند با این حال به دلیل ناکافی بودن آرا در سمت خود ابقا شد. 

لاپورتا پس از انتصاب مجدد تا سال 2010 گفت: ما قصد داریم کار انجام ناشده خود را به اتمام برسانیم. ما نسبت به این موضوع احساس وظیفه می کنیم.

تیم فوتبال بارسلونا دو فصل پیاپی است که از کسب عنوان قهرمانی در رقابت های لالیگا بازمی ماند.

کد مطلب 712250

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