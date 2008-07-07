خوان لاپورتا تا سال 2010 رئیس باشگاه بارسلونا ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتینگ لایف، خوان لاپورتا در نظرسنجی که شب گذشته با حضور مسئولان و هواداران در باشگاه بارسلونا صورت گرفت، با وجود اینکه دو - سوم از هواداران به خروج او از نیوکمپ رای دادند با این حال به دلیل ناکافی بودن آرا در سمت خود ابقا شد.

لاپورتا پس از انتصاب مجدد تا سال 2010 گفت: ما قصد داریم کار انجام ناشده خود را به اتمام برسانیم. ما نسبت به این موضوع احساس وظیفه می کنیم.

تیم فوتبال بارسلونا دو فصل پیاپی است که از کسب عنوان قهرمانی در رقابت های لالیگا بازمی ماند.