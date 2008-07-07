کارگروه سرطانهای قابل پیشگیری زنان در آذربایجان شرقی تشکیل شد

نیرین پیرسمساری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: این کارگروه در راستای ارتقای سلامت جسمانی زنان منطقه تشکیل و آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به نتایج فعالیت کارگروه یاد شده بیان داشت: اجرای طرح غربالگری سرطانهای زنان و ارتقا آگاهی های زنان در خصوص سرطانهای شایع نظیر سرطان سینه و رحم از مهمترین نتایج عملکرد این کارگروه خواهد بود.

به گفته پیرسمساری، تهیه و توزیع بسته های آموزشی به منظور اطلاع رسانی و تشخیص زودرس سرطانهای زنان از برنامه های مصوب کارگروه سرطانهای قابل پیشگیری زنان در استانداری آذربایجان شرقی است.

مدیرکل امور خانواده و زنان استانداری آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: نخستین جلسه این کارگروه به منظور احداث بیمارستانی ویژه کودکان و تکمیل پروژه بیمارستان الزهرا(س) ویژه زنان بوده است.