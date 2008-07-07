توسعه نیروگاه های برق آبی نیازمند 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری است

عباس علی آبادی در گفتگو با مهر گفت: هم اکنون نیاز سرمایه گذاری در نیروگاه های برق آبی به صورت سالانه 1000 میلیارد تومان است که در صورت اختصاص این مبلغ می توان میزان برق تولیدی توسط نیروگاه های برق آبی را حفظ کرد اما برای توسعه بیشتر باید بیش از این رقم سرمایه گذاری کرد.

مشاور وزیر نیرو افزود: پیشنهاد ما این است که در لایحه خشکسالی که از سوی دولت به مجلس ارسال شده سهم قابل توجهی به جبران خسارات ناشی از خشکسالی در نیروگاه های برق آبی اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: بارشهای پراکنده اخیر تاثیر چندانی در حوزه برق آبی کشور نداشته است؛ چراکه میزان بارشها به اندازه ای نبوده که اراضی و زمینها به حالت اشباع رسیده و آب روان شده و ذخیره ای را برای تولید برق توسط نیروگاه های برق آبی فراهم آورد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: هم اکنون دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور بالا است و تبخیر نیز به مراتب بیش از گذشته است؛ بنابراین بارشهای پراکنده هفته های اخیر در کشور برای نیروگاه های برق آبی مهم تلقی نمی شود.

وی تصریح کرد: این درحالی است که با توجه به پتانسیل مطلوب بارشها در ناحیه شمال کشور، وزارت نیرو در حال گسترش نیروگاه های برق آبی در حوزه شمالی کشور است که بر این اساس، نیروگاه 5/13 مگاواتی شهید رجایی در حال احداث است که به زودی نیز به مرحله بهره برداری می رسد.

به گفته علی آبادی، در حوزه شمالی کشور چندین نیروگاه دیگر نیز در دست احداث است که در حال پیگیری مراحل اجرایی آنها هستیم. در هر حال می توان گفت که در منطقه شمال و شمالغرب کشور طرحهای مهمی از نیروگاه های برق آبی در دست مطالعه است.

وی اظهار داشت: بیش از 77 درصد مخازن بزرگ غرب کشور برق آبی هستند که عمدتا در حوزه جنوبی کشور و بر روی رودخانه های کرخه، کارون و دز اجرا می شوند؛ این درحالی است که این سدها علاوه بر ذخیره سازی آب، کار تامین برق را نیز به عهده دارند.