عملیات تهیه مستندات ثبت آثار تاریخی "ملکشاهی" در ایلام آغاز شد

فریدون محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: عملیات تهیه مدارک و مستندات ثبت آثار تاریخی - فرهنگی بخش ملکشاهی واقع در شهرستان مهران برای ثبت درآثار ملی آغاز شده است.

وی افزود: پس از تکمیل مستندات و مدارک ثبت آثار تاریخی، برای تأیید نهایی به مرکز ارسال می شوند.

این مسئول خاطر نشان کرد: یکی از اهداف این سازمان حفظ و صیانت از مواریث فرهنگی است که با برسی و شناسایی موارد مذکور جهت ثبت در آثار ملی کشور، کارهای برسی و حفاظتی بر روی آثار تاریخی انجام می شود.

محمدی یادآور شد: عملیات برسی و شناسایی آثار تاریخی در استان ایلام با نظارت کارشناسان معاونت میراث فرهنگی و افراد تحصیل کرده رشته باستانشناسی صورت می گیرد و اعتبارات آن از محل اعتتبارات پژوهشی سال 86 هزینه می شود.

استان ایلام با داشتن 542 اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی کشور یکی از استنهای هدف گردشگری در کشور محسوب می شود.