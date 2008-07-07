بلقیس سلیمانی برای "خاله بازی" مجوز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شخصیت های اصلی این رمان همگی زن هستند و در آن از دریچه فمنیسم به مشکلات زنان پرداخته شده است.

بلقیس سلیمانی درباره این رمان گفته است: موضوع رمان عقیم بودن جسمی و فرهنگی زنان است که به دلیل قرار گرفتن در نظام مردسالار مورد ستم واقع شده اند. فضای رمان دوگانه است و بخشی از اتفاقات آن در تهران و بخش هایی هم در روستاهای اطراف کرمان می گذرد.

وی این رمان 240 صفحه ای را ادامه ای بر "بازی آخر بانو" می داند که این بار به گروه های سیاسی پس از انقلاب و بطور مشخص طیف ملی مذهبی ها پرداخته شده است. "بازی آخر بانو" نیز وقایع سیاسی سال های آغازین انقلاب را دستمایه قرار داده بود.

آخرین کتاب این نویسنده مجموعه "بازی عروس و داماد" توسط نشر چشمه منتشر شد. "خاله بازی" را نشر ققنوس منتشر می کند.

