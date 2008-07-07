تقدیر از یک نمایش ایرانی در اجلاس جهانی استیج

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون اعلام کرد، نمایش "به همین سادگی" به کارگردانی مرتضی سعیدیان در میان سه نامزد دریافت جایزه رئیس افتخاری استیج در سال 2008 قرار داشت که نهایتاً این جایزه به گروه ایتالیایی لابارکا برای کار خلاق و تخیل در تئاتر کودک تعلق گرفت.
همچنین مجمع جهانی این سازمان در آدلاید استرالیا گروه تئاتر باران را گروهی با احساس، خوش قریحه، مستعد و دارای آینده درخشان توصیف نمود. نمایش "به همین سادگی" با شیوهای نو و خلاقانه در ساخت عروسک از طنابهای رنگی گرهزده استفاده کرده و با این روش برشهایی مختلف از زندگی را همچون تولد، ارتباط با طبیعت، زندگی اجتماعی، تلاش برای کار و زندگی، نوزایی و فکر کردن به آمال و آرزوهای بشری مقابل چشم مخاطبین قرار میدهد.
جایزه رئیس افتخاری استیج شامل پنج هزار دلار و یک جام نقره کندهکاری شده است که هر سه سال یکبار به یک فرد یا گروه تئاتری که کاری ویژه در حوزه تئاتر کودک و نوجوان انجام دادهاند، تعلق میگیرد. امسال این جایزه به گروه ایتالیایی لابارکا تعلق گرفت که پرچمدار تئاتر و یکی از بهترین گروههای تئاتری برای پیشبرد تئاتر کودکان در عرصههای این هنر شناخته شده است.
لابارکا آشیانهای برای ارائه شکل نوین هنری در عرصه تئاتر است که در سالهای اخیر توجه علاقمندان هنر تئاتر کودک را به خود جلب کرده است. شانزدهمین اجلاس کنگره جهانی استیج از 20 تا 29 اردیبهشتماه در آدلاید استرالیا برگزار شد.
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