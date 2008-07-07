بستن انجمن های خیریه جنایتی غیر اخلاقی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، فوزی برهوم تصریح کرد: اقدام امروز اسرائیل ادعاهای همیشگی این رژیم مبنی بر اینکه مقاومت و موشک های آن را هدف قرار می دهد؛ رد کرد چرا که در انجمن ها و نهادهای خیریه مقاومت وجود ندارد.

برهوم در ادامه تشکیلات خودگردان فلسطین را مسئول بسته شدن انجمن های خیریه در کرانه باختری دانست و این تشکیلات را به چشم پوشی از فقرا، ایتام و خانواده های شهدا متهم کرد.

لازم به ذکر است که نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز به شماری از انجمن ها ونهادهای خیریه وابسته به جنبش حماس در نابلس واقع در کرانه باختری یورش برده و آنها را بستند.