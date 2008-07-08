اختصاص 300 میلیون تومان برای ازسرگیری ساخت بزرگترین کتابفروشی کشور

کاظم کمالی نسب معاون فرهنگی شهرداری منطقه شش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتقال این طرح از سازمان فرهنگی هنری شهرداری به شهرداری منطقه شش، گفت: پس از واگذاری این طرح به ما، طرح قبلی را که بخشی از آن هم اجرا شده بود به مشاور جدید دادیم و او نتیجه ارزیابی اش را ارائه کرد. این پروژه هم اکنون در مرحله آماده سازی برای تحویل به پیمانکار جدید است.

وی به تغییرات صورت گرفته در این پروژه بزرگ اشاره کرد و افزود: در طرح قبلی پارکینگ برای پروژه در نظر گرفته نشده بود و با توجه به اینکه در صورت اجرای آن با مشکل ترافیک بیشتری در خیابان کریمخان مواجه می شدیم، در مرحله بازبینی، سه طبقه در زیر زمین به همراه یک طبقه همکف به پارکینگ اختصاص داده شد.

معاون فرهنگی شهرداری منطقه شش اضافه کرد: همچنین یک سالن آمفی تئاتر و یک کتابخانه عمومی به طرح اضافه شده است. در نهایت در طرح بازبینی شده این کتابفروشی به همراه دیگر واحدها از سه به هفت طبقه افزایش یافت.

کمالی نسب درباره اعتبار مالی پروژه نیز گفت: برآورد کلی ما درباره بودجه مورد نیاز تا زمان تکمیل 10 میلیارد تومان است که قرار است از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری (مرکز) تامین شود. زمان قطعی بهره برداری از آن پایان سال 1388 خواهد بود و در آن زمان پروژه را به بهره بردار تحویل می دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر 300 میلیون تومان برای شروع مجدد پروژه اختصاص یافته و به زودی عملیات اجرایی آن از سر گرفته می شود. امیدواریم در شش ماهه دوم و تا پایان سال یک میلیارد تومان از بودجه مورد نظر اختصاص یابد.

کار ساخت این فروشگاه - که در خیابان کریمخان زند و در ضلع شمالی پارک مریم واقع است - 29 بهمن سال 1385 با حضور علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و احمد نوریان رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران آغاز شد. پیش از کلنگ زنی، 1750 متر مربع زیربنای این پروژه گودبرداری شده بود و از این نظر جزو معدود طرح هایی به شمار می رفت که از زمان افتتاحش جلوتر بود.

مساحت فروشگاه مذکور در حدود 4500 متر مربع است که 1750 متر مربع آن در بخش انبار، زیرزمین و بخش های دیگر، 1750 متر مربع در طبقه اول، حدود 1400 متر مربع در طبقه دوم و یک سالن اجتماعات نیز در طبقه فوقانی را شامل می شود. به این بخش ها باید دو طبقه پارکینگ و یک سالن ورزشی در طبقه فوقانی را اضافه کرد. در زمان کلنگ زنی پروژه، از آن به عنوان بزرگ ترین فروشگاه کتاب در خاورمیانه یاد می شد. پیش بینی می شود در صورت بهره برداری از این فروشگاه بتوان دست کم 50 هزار عنوان کتاب را در آن به نمایش گذاشت. اعتبار اولیه برای ساخت این فروشگاه 1.5 میلیارد تومان بود اما طرح مذکور تاکنون نزدیک به 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.