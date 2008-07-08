عباس رافعی درباره فیلم جدید خود "سفری در گذشته" به خبرنگار مهر گفت: سیامک پورشریف نماینده شبکه RTL پیش از این فیلم "پروانه‌ای در باد" دیده و پسندیده بود. پس از آن وی طرحی درباره یک موضوع انسانی و موقعیت یک فرد ایرانی و سفر وی به آلمان به من داد و قرار شد فرهاد توحیدی با همین طرح فیلمنامه‌ای بنویسد.

نمایی از فیلم "تولدی دیگر"

وی افزود: فیلمنامه "سفری در گذشته" مورد توجه شریک آلمانی و امور بین‌الملل سیما قرار گرفت و قرار شد به صورت تولید مشترک 15 مهرماه در برلین با عوامل آلمانی کلید بخورد. شهریورماه به همراه رضا کیانیان بازیگر فیلم، پورشریف و بهرام صحیحی برنامه‌ریز پروژه برای آغاز پیش‌تولید به آلمان می‌رویم و برای موسیقی متن نیز با کریستف رضاعی صحبت کرده‌ایم.

"سفری در گذشته" به سفارش شبکه RTL و CMI تولید خواهد شد و فیلم داستان نامه‌ای است که به دست پدری (رضا کیانیان)می‌رسد و مشخص می‌شود پسرش که در یک آسایشگاه روانی بستری است خودکشی کرده است. پدر برای دیدار پسر که از نوجوانی در برلین سکونت دارد عازم آلمان می‌شود.

رافعی درباره اکران عمومی فیلم سینمایی "تولدی دیگر" نیز گفت: قصد داریم این فیلم را در چند سینمای محدود یا فرهنگسرا مرداد همزمان با جنگ 33 روزه لبنان اکران کنیم. فکر می‌کنم اگر "تولدی دیگر" در این مقطع زمانی به نمایش درآید، قطعا با استقبال مواجه خواهد شد.

این فیلمساز در پایان درباره نمایش "گراناز" گفت: متاسفانه در شرایط فعلی از اکران فیلم‌های کودک و نوجوان حمایتی صورت نمی‌گیرد. "گراناز" هم قطعا به دلیل نداشتن بازیگر چهره گیشه موفق نخواهد داشت. به همین دلیل اکنون در حال مذاکره برای پخش این فیلم از تلویزیون هستم.