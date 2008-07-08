محمدرضا معصوم‌زادگان درباره دلیل ضعف مجموعه‌های شبکه تهران مثل "خط شکن" به خبرنگار مهر گفت: ما در حوزه فیلمنامه در سینما و تلویزیون ضعف داریم و این فقط به شبکه تهران مربوط نمی‌شود و تمام شبکه‌ها از این ضعف بنیادین رنج می‌برند. حال یکی کمتر و یکی بیشتر. اینکه همه مجموعه‌ها قوی باشند با توجه به ظرفیت هنری ما در فیلمنامه توقع زیادی است.

وی در ادامه افزود: اگر فیلمنامه قوی به کارگردان ضعیف بدهیم، فیلم متوسط می‌شود. اما وقتی یک فیلمنامه ضعیف را به یک کارگردان خوب هم بدهیم چیزی نمی‌تواند از آن دربیاورد. فیلمنامه شاکله یک کار است و ما در این زمینه در سینما و تلویزیون ضعف داریم.

نمایی از مجموعه "خط شکن"

قائم مقام شبکه تهران درباره ضعیف بودن مجموعه "خط شکن" گفت: شبکه تهران بعد از آماده شدن این مجموعه را خریداری کرد و ما از ابتدا در جریان ساخت آن قرار نداشتیم تا نظارت لازم را روی کار اعمال کنیم. البته "خط شکن" مجموعه بدی نیست و مخاطبان خودش را دارد.

معصوم‌زادگان افزود: تجربه در این مدت ثابت کرده ضعیف‌ترین فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیون آنها هستند که بدون هماهنگی و مشورت با تلویزیون تولید شده‌اند. البته در دنیا کار دفاتر فیلمسازی تولید فیلم و مجموعه و بعد فروختن به سازمان نمایش‌دهنده است. اما در اینجا ثابت شده ضعیف‌ترین و پراشکالترین فیلمنامه‌ها آنها هستند که بدون نظارت تلویزیون ساخته شده‌اند.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه تهران درباره اینکه چرا تلویزیون این نوع آثار را می‌خرد گفت: تلویزیون ناچار است، چون نیاز به پخش دارد. از سوی دیگر این افراد نیاز به حمایت دارند و راه درست بیرون کردن این افراد از صحنه رسانه نیست، بلکه باید آنها را هدایت و با مشاوره‌های مناسب اشکال‌های کار را برطرف کرد تا آثار به لحاظ فنی و هنری کیفیت مناسب داشته باشند.

وی درباره شورای طرح و برنامه شبکه تهران گفت: در شورا سعی کردیم از افرادی بهره ببریم که با فیلمنامه آشنا هستند. چند طرح خوب هم در این شبکه و شورای فیلمنامه معاونت سیما به تصویب رسانده و اکنون 10 مجموعه تلویزیونی در مراحل پیش‌تولید، تولید و پخش داریم. مجموعه "مامور بدرقه" سعید سلطانی به تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه در حال تصویربرداری است.

قائم مقام شبکه تهران با اشاره به دیگر آثار این شبکه گفت: مجموعه "مهمان ناخوانده" به تهیه‌کنندگی مجید یاسر در مرحله تولید، مجموعه "عروس تاریکی" به کارگردانی راما قویدل در مرحله پیش‌تولید، مجموعه "سرزمین انسان‌ها" به کارگردانی ابوالحسن داودی در مرحله پیش‌تولید و مجموعه "روزهای زیبا" به کارگردانی پوران درخشنده در مرحله پیش‌تولید قرار دارند.

معصوم‌زادگان ادامه داد: مجموعه‌های "به کجا چنین شتابان" به کارگردانی ابوالقاسم طالبی و "زندگی دیگران" به تهیه‌کنندگی مهدی همایونفر در مرحله پیش‌تولید و "غیرمحرمانه" به تهیه‌کنندگی امیر پروین‌حسینی و کارگردانی مسعود رسام در مرحله تولید هستند. همچنین طرح‌های دیگری چون "از این جیب به آن جیب" داریوش مودبیان و "طلاق" به کارگردانی طالبی و ... هم داریم.

مدیر گروه فیلم ‌و سریال شبکه تهران با اشاره به فیلم‌های تلویزیونی گفت: شش تا هفت فیلم‌ تلویزیونی در مراحل مختلف هستند که تا پایان تابستان آماده می‌شوند. "اتوبان" سیدسجاد آوینی و تهیه‌کنندگی کیومرث پوراحمد، "روز از نو" به کارگردانی مهرداد پوراحمد، "پدر کاغذی" علیرضا اسحاقی، "ماندنی" شهره لرستانی و "معلم کوچولو" به کارگردانی حسین قناعت از آن جمله‌اند.

معصوم‌زادگان یکی دیگر از اقدام‌های شبکه تهران را راه‌اندازی گروه دراماتورژی در کنار شورای طرح و برنامه برشمرد و گفت: این گروه به موازات اقدام‌های شورای طرح و برنامه به عنوان اتاق فکر عمل و به نوعی سوژه‌یابی می‌کند. در این گروه مهدی سجاده‌چی،‌ نعمتی، حسین معززی‌نیا، عظیمی و ملکی مدیر فیلمنامه کانون فیلمنامه‌نویسان حضور دارند.

قائم مقام شبکه تهران درباره تولیدات این شبکه برای مناسبت‌های محرم و دهه فجر گفت: برای محرم یک فیلمنامه و برای دهه فجر دو فیلمنامه را در شورای فیلم و سریال تصویب کرده و برای دریافت کد تولید به شورای فیلمنامه معاونت سیما سپرده‌ایم. مجموعه برنامه‌ای برای شهدا هم داریم و در قالب مستند داستانی به شهدا می‌پردازیم و کارگردانی این آثار به عهده فارسی است.

وی درباره پخش مجموعه‌های مراکز استان‌ها از شبکه استانی تهران گفت: همه ما عضو خانواده رسانه ملی هستیم و آثار مراکز باید در عرصه ملی نمود داشته باشد. دیدن آثار مراکز دیگر به نوعی آموزش برای مراکز دیگر است تا در یک فضای رقابتی مناسب قرار بگیرند. پخش مجموعه‌های مراکز در دستور کار شبکه تهران است.

معصوم‌زادگان درباره اینکه آیا شبکه تهران قصد ندارد وارد عرصه ساخت مجموعه‌های الف ویژه شود گفت: ماموریت ساخت مجموعه‌های الف ویژه صدا و سیما به سیمافیلم سپرده شده است. البته اگر شبکه‌ای طرحی در این باره داشته باشد، می‌تواند با همکاری سیمافیلم آن را به سرانجام برساند، ولی اینکه خودش مستقیماً اقدام به ساخت کند جز ماموریت‌های شبکه‌ها نیست.

وی در پایان گفت: هر سال تعهد شبکه‌ها مشخص می‌شود. به زودی تحولاتی در معاونت سیما خواهیم داشت و ساختارها و طبقه مجموعه‌ها در تعریف و ماهیت بازنگری می‌شود. مجموعه‌های الف ویژه هزینه‌بر است و نیاز به نظارت بالا دارد که کل شبکه‌ را درگیر می‌کند. بنابراین به صلاح نیست شبکه‌ای وارد عمل شود، چون سیمافیلم تولید می‌کند و در اختیار شبکه‌ها قرار می‌دهد.