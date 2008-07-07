به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از نخبگان و مسئولان شهرستان کرج با اشاره به روند تدوین برنامه پنجم توسعه کشور تصریح کرد: اگر برنامه پنجم را صحیح به انجام برسانیم در کشور یک جهش رفاهی و اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.

وی اداره کشور را نیازمند تدبیر و توجه به نظر کارشناسان و متخصصان عنوان کرد و افزود: امروز ایران از لحاظ نیروهای کارآمد، دلسوز و متدین در دنیا کم نظیر است و این محصول انقلاب و دفاع مقدس است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: برای تربیت این نیروها وقت وهزینه زیادی صرف شده و اکنون عدم توجه به آنها اتلاف سرمایه هاست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود تورم، بیکاری و نبود ثبات در مدیریت ها را موجب نگرانی عنوان کرد و افزود: عدم نگرانی و غفلت از این موضوعات می تواند در آینده معضلات زیادی به همراه داشته باشد.

وی سرمایه وجود اسلام و حضور مردم در صحنه را مایه های امید در کشور خواند و گفت: این دو کاملا به یکدیگر مرتبطند و حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب به دلیل انگیزه های دینی و احترام به نظر روحانیت شیعه و پیروی از آنها بوده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امام در دوران مبارزه خواسته های مردم را مطرح می کردند، تاکید کرد: اگر طوری رفتار شود که انگیزه های دینی و ملی برای حضور مردم در صحنه فراهم نباشد باید نگران بود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود شکل گیری برخی قوانین و سیاست ها را در ابتدای انقلاب با توجه به شرایط و فضای آن دوران عنوان کرد و افزود: این شرایط تمرکز و اداره کشور در دولت را به همراه داشت ولی اکنون با اصلاح این سیاست ها راه برای حضور مردم در اداره کشور بسیار فراهم شده است.

وی نقش شوراهای شهر و روستا را در اداره کشور وسیعتر از وضعیت فعلی بیان کرد و گفت: شوراها هنوز با آن چیزی که مد نظر قانون اساسی بوده است فاصله دارند و باید تلاش شود امور بیشتری به آنها سپرده شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی گفت: دشمنان ما در منطقه یکی پس از دیگری نابود شدند و این امداد الهی بود و اگر خوب عمل کنیم نصرت خدا را در آینده نیز به همراه خواهیم داشت.

وی شهرستان کرج را نقطه قابل اتکا برای کشور و شهر تهران عنوان کرد وگفت: همه امکانات طبیعی و انسانی برای توسعه کرج فراهم است و با استفاده از این منابع باید زمینه های رشد این منطقه پیش از پیش فراهم شود.

در ابتدای این دیدار آقایی از فعالان سیاسی شهرستان کرج طی سخنانی به نقش روحانیت شیعه در تحولات سیاسی، اجتماعی کشور پرداخت.همچنین گروسی رئیس شورای شهرستان کرج، مشکلات وخواسته های این شهرستان از مسئولان را عنوان کرد.