850 نوع بیماری مشترک بین انسان و حیوان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد اعلمی، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مبارزه و کنترل بیماریها در دام، نظارت بر فرآورده ها و آموزش از جمله سیاستهای ما در بخش مبارزه با بیماریهای مشترک است.

معاون فنی اداره دامپزشکی کل استان خراسان رضوی گفت: حدود 850 نوع بیماری مشترک بین انسان و حیوان وجود دارد که توسط حیوان و گاهی انسان انتقال پیدا می کند و بسته به شرایط اقلیمی در بعضی مناطق شیوع دارند.

وی با بیان اینکه حدود 26 هزار مورد بیماری مشترک انسان و حیوان در کشور وجود دارد که نسبت به سال 1385 حدود 20 هزار مورد کاهش پیدا کرده است، افزود: جنون گاوی، هاری، تب مالت، سیاه زخم، سل، آنفلانزا و..... از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است.

همچنین رئیس اداره مبارزه با بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی اظهار داشت: با همکاری بخش خصوصی در سال 1385 حدود دو میلیون راس دام برای جلوگیری از بیماریها واکسیناسیون شده اند که این میزان در سال 1387 و به پنج میلیون راس دام خواهد رسید.

علی اصغر طوسی با بیان اینکه بالای پنج میلیون راس دام واکسیناسیون بروسلوزی شده اند، تصریح کرد: حدود 130 راس گاو برسلوزی شناخته شده که در کشتارگاه کشته می شوند و حدود 75 درصد خسارت به دامداران پرداخت می شود.

وی افزود: در کل استان خراسان رضوی 110 هزار سگ صاحبدار وجود دارد که حدود 60 هزار قلاده سگ واکسیناسیون شده و همچنین حدود 50 هزار قلاده سگ پیش بینی واکسیناسیون آنها شده است.

در ادامه این نشست، رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی اظهار داشت: نظارت بر دام از مرحله پرورش دام صورت می گیرد و تا زمان تهیه محصولات این نظارت ادامه دارد.

دکتر جعفرعطار باشی افزود: در استان خراسان رضوی 1600 واحد گاوداری و حدود 700 واحد پرورش گوساله وجود دارد که با توجه به این آمار حدود 600 هزار تن شیر در سال در استان خراسان رضوی تولید می شود.

وی با بیان اینکه حدود 17 کارگاه بسته بندی گوشت، مرغ، تخم مرغ و ماهی در مشهد وجود دارد، تصریح کرد: محصولات بسته بندی قابلیت هایی از قبیل ردیابی محصول، داشتن تاریخ تولید و انقضا و...... است که می تواند به مشتری کمک کند.

عطارباشی افزود: در سالهای 86 و 1385 در مجموع حدود 305 هزار بازدید مراکز تولید و توزیع فرآورده های دامی انجام شده که در سال 86 حدود 107 تن و در سال 85 حدود 275 تن و در سه ماهه اول سال 87 از 37 هزار بازدید حدود 105 تن فرآورده های توزیعی و تولیدی از متخلفان ضبط شده است.