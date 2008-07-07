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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۵۸

کلیه نهادها و رسانه ها به کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه کمک کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی بر لزوم تعامل رسانه ها و نهادهای اجتماعی با نهاد خانواده برای کاهش اثرات آسیبهای اجتماعی در کشور تاکید کرد.

به گز ارش خبرنگار مهر در زنجان، حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، ظهر امروز در جلسه‌ کارگروه امور اجتماعی استان زنجان، تقویت و بازگشت به سنت و توجه به تعاملات خانوادگی سنتی را گامی مهم در راستای حفظ بنیان خانواده ها دانست و افزود: برای اثربخشی هرچه بیشتر در برنامه‌ریزهای مختلف، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی باید به ‌کمک نهاد خانواده بشتابند.

وی با اشاره به ‌نقش مهم نهاد خانواده در پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی بیان داشت: هم ‌اکنون نقش خانواده‌ها در جامعه ‌پذیر کردن کودکان بسیار کمرنگ شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی، بیان داشت: توسعه نامتوازن در یک بخش، جامعه را درگیر معضلات و مسایل جدی مختلف در بخشهای دیگر می‌کند. 

مسعودی ‌فرید با بیان اینکه در سند چشم ‌انداز، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده است، ادامه داد: رسیدن به ‌این هدف بدون توجه به ‌رشد فرهنگی و اجتماعی، توسعه بخش اقتصادی را نیز تحت ‌الشعاع قرار خواهد داد.

وی یادآور شد: هزینه کردن یک واحد برای پیشگیری از اعتیاد به عنوان یکی‌ از آسیبهای اجتماعی، موجب صرفه‌جویی هفت تا ‪ ۱۰‬واحد در درمان خواهد شد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی، آموزش مهارتهای زندگی را ازجمله برنامه‌های مهم سازمان بهزیستی دانست و افزود: طی سال گذشته بیش ‌از یک‌ میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر در کشور این مهارتها را آموختند.

مسعودی ‌فرید در ادامه با بیان اینکه بیش‌ از 50 ‬درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی اتفاق می‌افتد، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ارائه آموزشهای مهارت زندگی 65 ‬درصد از تعارضات داخل خانواده‌ها را کاهش داده است.

کد مطلب 712370

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