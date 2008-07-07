کلیه نهادها و رسانه ها به کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه کمک کنند

به گز ارش خبرنگار مهر در زنجان، حبیب‌الله مسعودی‌ فرید، ظهر امروز در جلسه‌ کارگروه امور اجتماعی استان زنجان، تقویت و بازگشت به سنت و توجه به تعاملات خانوادگی سنتی را گامی مهم در راستای حفظ بنیان خانواده ها دانست و افزود: برای اثربخشی هرچه بیشتر در برنامه‌ریزهای مختلف، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی باید به ‌کمک نهاد خانواده بشتابند.

وی با اشاره به ‌نقش مهم نهاد خانواده در پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی بیان داشت: هم ‌اکنون نقش خانواده‌ها در جامعه ‌پذیر کردن کودکان بسیار کمرنگ شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی، بیان داشت: توسعه نامتوازن در یک بخش، جامعه را درگیر معضلات و مسایل جدی مختلف در بخشهای دیگر می‌کند.

مسعودی ‌فرید با بیان اینکه در سند چشم ‌انداز، نرخ رشد اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده است، ادامه داد: رسیدن به ‌این هدف بدون توجه به ‌رشد فرهنگی و اجتماعی، توسعه بخش اقتصادی را نیز تحت ‌الشعاع قرار خواهد داد.

وی یادآور شد: هزینه کردن یک واحد برای پیشگیری از اعتیاد به عنوان یکی‌ از آسیبهای اجتماعی، موجب صرفه‌جویی هفت تا ‪ ۱۰‬واحد در درمان خواهد شد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی، آموزش مهارتهای زندگی را ازجمله برنامه‌های مهم سازمان بهزیستی دانست و افزود: طی سال گذشته بیش ‌از یک‌ میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر در کشور این مهارتها را آموختند.

مسعودی ‌فرید در ادامه با بیان اینکه بیش‌ از 50 ‬درصد طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی اتفاق می‌افتد، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، ارائه آموزشهای مهارت زندگی 65 ‬درصد از تعارضات داخل خانواده‌ها را کاهش داده است.