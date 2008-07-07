موفقیت در طرحهای اقتصادی نیازمند همراهی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور احمد جعفری صمیمی، عصر دوشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، آمار و فناوری اطلاعات مازندران در ساری اظهار داشت: برای اجرای مطلوب یک طرح اقتصادی، بهره گیری از مشاوره اقتصاد دانان و آموزش مردم موجبات مقبولیت طرح را فراهم می کند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف رئیس جمهور مشاوره گیری از اقتصادانان کشور است، اظهار داشت: بیشترین هدف این نشست طرح مسئله بوده است.

وی بهره وری، مالیات، یارانه، گمرک، توزیع کالا و خدمات، نظام بانکی وارزش گذاری پول ملی را از مهمترین محورهای طرح تحول اقتصادی برشمرد و کم توجهی به سهم اشتغال و سرمایه گذاری را از جمله ضعفهای آن دانست.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران از طرح سهمیه بندی بنزین به عنوان طرح موفق و ابتکاری دولت نهم یاد کرد و گفت: این طرح یک سوم مصرف انرژی در کشوررا کاهش داده است.

جعفری صمیمی پایه های اقتصاد کلان کشورها را اقتصاد خرد عنوان کرد و یادآور شد: برای مشارکت مردم باید شفافیت اقتصادی محرز شود.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران در مورد مالیات که یکی از مهمترین مولفه های طرح تحولات اقتصادی دولت است، گفت: افراد مشمول مالیات باید مورد شناسایی دقیق دولت قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این وظیفه در تمامی کشورهای دنیا به دولتهای محلی و مستقل نظیر شوراها سپرده می شود.

جعفری صمیمی ارتباط دولت با مردم را از طریق شوراها عاملی موثر برای شناسایی افراد مشمول مالیات مناسب ارزیابی و تصریح کرد: اجرای درست این قانون در بسیاری از موارد کارگشا خواهد بود.

استاد نمونه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه پرداخت کمکهای نقدی تن پروری را رایج می دهد، گفت: باید سیستمهای کمکی دولت در کشور افزایش تا تولید و اشتغال رونق پیدا کند.

وی ادامه داد: در صورتی که پرداخت کمکهای نقدی همراه با کار آموزی و آموزش باشد مهارت فنی نیز به جامعه پیوند خواهد خورد.

وی همچنین در خصوص برخی اشکالات این طرح گفت: مواردی نظیر تورم، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، تجارت و مباحث دیگر اقتصاد عمومی در این طرح لحاظ نشده است.

صمیمی، ارائه اطلاعات و آمار سنتی را زمینه مناسبی برای برنامه ریزی در طرح تحول اقتصادی ندانست و ادامه داد: این طرح به سان سایر برنامه های پژوهشی نیاز به دوره و زمان بیشتری دارد.

وی تکمیل این طرح را منوط به لحاظ شاخص هایی نظیر ثبات سیاسی، کیفیت قانون گذاری، حاکمیت قانون، کارایی دولت و کنترل فساد دانست و گفت: امروز ترور، کودتا و جابجایی مکرر مسئولیت سه عنصر مهم در شاخص ثبات سیاسی است که دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی باید به آن توجه کند.

معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با تاکید بر اینکه ایجاد پایگاه آماری واحد از جمله تاکیدات رئیس جمهور در اجرای این طرح بوده است تصریح کرد: متاسفانه هنوز قادر به محاسبه درآمد ملی کشور از ساده ترین راه نیستیم.

وی در ادامه با اشاره به روشهای محاسبه درآمد ملی از طریق هزینه و یا روش تولید بیان داشت: محاسبه درآمد ملی از طریق هزینه روش نادرستی است که از آن به عنوان یک شاخص در اجرای برنامه ها استفاده نمی شود.

صمیمی مهمترین مزیت طرح تحول اقتصادی را شفافیت مالی و کمک به دلیل اخذ اطلاعات مهم درآمدی و هزینه ای جامعه و نیز تسهیل کار بودجه ریزان مملکت عنوان کرد و گفت: این سیاستها در نوع خود سبب ایجاد شوک در جامعه شده است.

جعفری صمیمی، اجرای طرح تحولات اقتصادی دولت را گامی در جهت نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله دانست و از اعلام آمادگی دانشگاه مازندران برای بررسی بیشتر و اجرایی شدن این طرح خبر داد.