فیلم "ساحت" در حوزه هنری کرج اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم اولین ساخته حسین فهیمی، مدیرگروه فیلمسازی دانشگاه سوره است که در سال 81 نوشته و کارگردانی شده است.

این فیلم به تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی و در ژانر دفاع مقدس ساخته شده است و فیلمبرداری آن توسط غلامحسین بای با دوربین 35 میلیمتری انجام شده است.

این فیلم 73 دقیقه ای هیجدهم تیرماه ساعت 15 در سالن اجتماعات حوزه هنری کرج اکران می شود.

علاقمندان جهت شرکت در این برنامه می توانند به حوزه هنری مرکز کرج واقع در میدان نبوت به سمت خیابان مطهری کوچه میلاد 4 پلاک 35 مراجعه کنند.