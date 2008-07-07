تایید فرسودگی ماهانه هزار و 500 تاکسی در مراکز معاینه فنی

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس اکباتانی اظهار کرد: براساس قانون خودروهای پلاک قرمز هرسه ماه یکبار و خودورهای پلاک سفید سالی یک مرتبه باید مورد معاینه فنی قرار گیرند که خودروهای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند اما متاسفانه خودروهای دولتی تنها برای اخذ آرم طرح ترافیک به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند.

وی با تاکید براینکه برای معاینه فنی خودورهای دولتی حتی آمادگی آن را داریم که مراکز سیار معاینه فنی را به پارکینگ و توقفگاه های این خودروها منتقل کنیم ، افزود: برای معاینه خودورهای دولتی اعلام آمادگی می کنیم که حتی به جای مراجعه آن ها به مراکز معاینه فنی خود در محل حاضر شده و این خودروها که تعدادشان بسیار زیاد است را مورد معاینه قرار دهیم.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودورهای تهران همچنین در مورد مراجعه تاکسی ها به مراکز معاینه فنی خودروها ، گفت: هر ماهه به طور متوسط فرسودگی هزار و 500 تاکسی در مراکز معاینه فنی خودروها مورد تایید قرار می گیرد چنانچه در اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال جاری نیز فرسودگی هزار و 526 دستگاه تاکسی تایید شد.

وی خاطر نشان کرد: با همکاری و هماهنگی سازمان تاکسیرانی، تاکسی های شهر تهران به طور مرتب مورد معاینه فنی قرار می گیرند و گام مهمی در راستای معاینه این خودورهای عمومی برداشته شده و ادامه دارد.

