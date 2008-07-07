صاحب پناه با کادر فنی تیم فوتبال پیکان دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه کامران صاحب پناه ساعت 11 صبح امروز در سالن اجتماعات این باشگاه برگزار شد که طی آن مدیرعامل جدید باشگاه پیکان به اعضای هیئت مدیره معرفی شد.

برپایه این گزارش، صاحب پناه در نخستین اقدام رسمی خود در این باشگاه ساعت 17:30 دقیقثه عصر امروز با اعضای کادرفنی تیم فوتبال پیکان دیدار و گفتگو می کند.

قرار است در این نشست گزارشی از عملکرد تیم پس از پایان لیگ هفتم تا به امروز توسط مهدی کیانی سرپرست تیم به مدیرعامل جدید باشگاه پیکان ارائه شود. همچنین علی اصغر مدیر روستا سرمربی این تیم هم از برنامه های آماده سازی تیم گزارش خواهد داد.

کامران صاحب پناه روز سیزدهم تیرماه طی حکمی از سوی منوچهر منطقی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی - ورزشی پیکان تهران انتخاب شد.