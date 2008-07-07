اعطای بیش از 2700 پروانه تخصصی به مشاورین املاک استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا آدابی گفت: ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو حرکت جدیدی در راستای نظامند کردن این واحدهای صنفی است که با تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی تحقق پیدا کرده است.

وی گفت: این اداره کل در قالب برگزاری آزمون به دارندگان پروانه کسب صنف مشاوران املاک در صورت داشتن شرایط لازم و احراز امتیازات مورد نظر پروانه کسب تخصصی ارائه می کند.

آدابی گفت: بیش از چهار هزار و هفتصد پروانه تخصصی تهیه شده توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به مشاورین املاک واجد شرایط اعطا گردیده است.

لازم به ذکر است ، بیش از12 هزار واحد صنفی مشاوران املاک در تهران فعال هستند.