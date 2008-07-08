صنعتی ها به استقلال و پرسپولیس ضربه می زنند/ خدمتگذار استقلال هستیم

مسعود زریبافان رئیس مجمع باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: باشگاههای وابسته به کارخانجات صنعتی عمدتا از ارتباطات دولتی استفاده می کنند و از آنجا که با محدودیتی برای هزینه کردن روبرو نیستند، همه ساله باعث می شوند هزینه های تیمداری باشگاههایی نظیراستقلال و پرسپولیس و تیم های مستقل که ازمنابع مالی محدودی برخوردارند و ناگزیرهستند بخشی از منابع درآمدی را خودشان تامین کنند، روز به روز ضعیف تر شوند و در این جنگ نابرابرقدرت رقابتی خود را از دست بدهند.

زریبافان با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی وظیفه دارد با این گونه دوگانگی ها درفوتبال کشور برخورد کند، اظهار داشت : سازمان باید با سیستم های نظارتی خود باشگاهها را موظف کند تا تنها نسبت به تورم سالیانه با افزایش دستمزد و پرداخت های معقول به بازیکنان موافقت کند و پرداخت هایی خارج از عرف را نپذیرد و از انجام آن ممانعت کند.

وی اظهار داشت: پرداخت های بی رویه برخی باشگاهها در سالهای اخیر توجه به اخلاق و رفتارهای جوانمردانه را در فوتبال کشورتضعیف کرده و تنها به حاشیه ها دامن زده است و این برای کشوری که داعیه انقلاب فرهنگی و جهانی شدن آن را دارد زیبنده نیست.

رئیس مجمع باشگاه استقلال از تغییر ماهیت تجاری این باشگاه خبر داد وخاطرنشان کرد: باشگاه استقلال به تازگی از یک مجموعه غیر انتفاعی به یک شرکت اقتصادی تبدیل شده است و این تغییرگامی بلند درجهت رفع مشکلات مالی این باشگاه خواهد بود.

زریبافان یادآورشد: براساس تکلیف AFC و FIFA باشگاههایی که در رقابتهای بین المللی شرکت می کنند موظفند در چارچوب شرکت های اقتصادی فعالیت کنند وعملکرد خود را با قانون تجارت هماهنگ نمایند که این اتفاق درباشگاه استقلال رخ داده و اساسنامه جدید باشگاه به ثبت رسیده و امیدواریم با تبدیل شدن استقلال به یک شرکت تجاری بتوانیم موجبات رشد امکانات و رفع مشکلات اقتصادی تیم را فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص برنامه ریزی تیم استقلال درفصل جاری،اظهار داشت: مسئولیت های کادرفنی استقلال کماکان برعهده امیر قلعه نویی خواهد بود و اعتقاد داریم ایشان درحیطه فنی باید از اختیارات کامل برخوردار باشند تا بتوانند تفکرات و برنامه های خود را در تیم پیاده کنند. مدیریت باشگاه نیز به عنوان اهرم حمایتی تلاش خواهد کرد تا در حد امکان و توانایی های خود خواسته های کادر فنی را مهیا کند که خوشبختانه تاکنون تفاهم و همکاری متقابل و مثبتی بین مدیریت و کادرفنی حاکم بوده و طرفین درک خوبی ار خواسته ها و شرایط یکدیگر داشته اند.

وی درخصوص عملکرد یکساله علی فتح الله زاده در باشگاه استقلال اظهار داشت: عملکرد فعلی و آتی ایشان ملاک تصمیم گیری هیئت مدیره در خصوص ایشان خواهد بود.

زریبافان با تاکید بر اینکه در باشگاه استقلال همه باید درخدمت این تیم باشند و برای اعتلای آن تلاش کنند، تصریح کرد : از مدیریت باشگاه تا بازیکنان استقلال همه خدمتگذاراستقلال هستند و اجازه نخواهم داد کسی از استقلال در جهت منافع خودش خرج کند.

رئیس مجمع باشگاه استقلال هدف این باشگاه در بعد ملی و بین المللی درفصل جاری را قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد و اظهار داشت: پس از نتایج ضعیف فصل گذشته در لیگ برتر که بی ثباتی در اداره تیم در کسب آن تاثیر بسزایی داشت امسال هدفگذاری باشگاه قهرمانی در لیگ برتر است و این خواسته را به کادرفنی و بازیکنان نیزمنتقل کرده ایم.

وی افزود: در بعد بین المللی و حضور در لیگ قهرمانان آسیا، با اتفاقات ناخوشایندی که در دوره گذشته رخ داد و باعث حذف استقلال از این مسابقات شد، انتظار داریم تا استقلال با موفقیت در این مسابقات، حوادث تلخ آن روزها را از ذهن هواداران پاک کند. البته بنده اعتقاد دارم در بروزمسائلی که منجر به حذف تیم استقلال از لیگ قهرمانان آسیا شد، مسئولان باشگاه تنها 20 درصد مقصر بودند و 80 درصد دیگر به عوامل بیرون از باشگاه ارتباط داشت ولی با توجه به اینکه ادامه این مسئله می توانست برای کشور و عده ای خاص مشکل ساز شود از پیگیری آن صرفنظر کردیم و با استعفای دسته جمعی اعضای هیئت مدیره که بنده هم در آن زمان عضوی ازهیئت مدیره بودم، مسئولیت این کار را برعهده گرفتیم تا باشگاه بیش از این دچار لطمه و خسارت نشود و آن مرحله سخت و دشوار را به سلامت پشت سر بگذارد.

زریبافان درپایان خاطر نشان کرد: برنامه ریزی و سازماندهی خوبی برای فصل جدید باشگاه استقلال انجام شده است تا این تیم پرطرفدارجایگاه خود را دربین تیم های مدعی فوتبال کشور بهبود و ارتقاء دهد و بتواند سهمی در پیشرفت فوتبال کشور داشته باشد. در این راستا در کنار اهداف تیمی، بدنبال فراهم کردن امکانات سخت افزاری و جذب منابع مالی جدید هستیم تا بتوانیم درجهت اعتلای همه جانبه باشگاه گام های اساسی برداریم.