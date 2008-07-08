حجت الاسلام علیرضا موحد نژاد رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات رصد هلال ماه مبارک رمضان چون سالهای قبل پیش می رود و کار جدیدی در این خصوص انجام نمی گیرد.

وی با اشاره به افزایش تجارب رصدگران تصریح کرد: نکته ای که اهمیت بسیاری دارد تجربه رصدگران است که نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده و می توانند با استفاده از روشهایی که به کار می گیرند رصد ماه رمضان را دقیق تر انجام دهند.

حجت الاسلام موحد نژاد با تأکید بر اینکه رویه کشورهای اسلامی در اعلام شرعی با ما تفاوت دارد، یادآور شد: در برخی از این کشورها اگر کسی ماه را دید و به مراجع فقهی اعلام کرد، آغاز ماه را اعلام می کنند، در صورتی که ممکن است شخص دچار توهم در رؤیت شده باشد، با همه این شرایط شهادت می دهد که ماه را دیده و بر اساس شهادت او، مراجع فقهی می پذیرند و درصد اشتباه در این خصوص افزایش می یابد.

رئیس مرکز تقویم دانشگاه تهران در ادامه افزود: آغاز ماه مبارک رمضان به لحاظ تقویمی مشخص است، اما به لحاظ علمی نیز باید مشخص شود و به صورت شرعی به اثبات برسد. بنابراین زمان آن اگر چه مشخص است اما پیش از حلول ماه مبارک رمضان نیز باید طی مراحلی دقیق، اثبات و سپس مطرح شود.

برخی کشورهای اسلامی رصد هلال ماه رجب را مقدمه‌ای برای تعیین زمان دقیق ماه مبارک رمضان می‌دانند، از این رو رصد هلال ماه رجب را از 13 تیر ماه آغاز کردند.