آزادکاران ایران جام جهانی دانشجویان را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، همانطور که پیش بینی می شد سفارت یونان روادید آزادکاران اعزامی به رقابتهای جهانی دانشجویان را تا آخر وقت اداری امروز نیز صادر نکرد تا کشتی گیران 3 وزن اول این تیم بخت حضور در این دوره از پیکارها را از دست بدهند.

وزن کشی 3 وزن اول مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان جهان بعد از ظهر فردا در شهر تسالونیکی یونان برگزار خواهد شد که با عدم صدور روادید برای ملی پوشان، علنا کشتی گیرانی که می بایست پس فردا یعنی چهارشنبه به مصاف حریفان خود می رفتند شانس حضور در این مسابقات را از دست دادند.

براساس این گزارش، اگر مشکل بوجود آمده تا روز چهارشنبه حل نشود هر دو تیم آزاد و فرنگی کشورمان این دوره از پیکارها را از دست می دهند.