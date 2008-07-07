70 درصد جمعیت عشایر بردسکن سرشماری شده اند ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، حبیب الله مقامی، عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون 17 محله عشایری در بردسکن سرشماری شده اند که 70 درصد جمعیت عشایر منطقه را در بر می گیرد.

فرماندار بردسکن با اشاره به سرشماری 180 خانوارعشایری شامل 450 مرد و 480 زن در بردسکن گفت: 70 درصد فرآورده های گوشتی بردسکن توسط دامهای سنگین و سبک عشایر تولید می شود که سهم عمده ای در تولیدات دامی منطقه دارند.

مقامی تولید صنایع دستی، کشک و روغن حیوانی را از دیگر تولیدات عشایر بردسکن خواند و گفت: تامین علوفه از مشکلات اساسی عشایر بردسکن است که در صورت تامین نقدینگی لازم برای تعاونی های عشایری در مواقع بحرانی از شدت این مشکل کاسته می شود.

وی تامین آب شرب، ایجاد زیرساختهای ارتباطاتی مثل جاده، فضای آموزشی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم برای فعالیت های معیشتی را از جمله نیازهای عشایر بردسکن برشمرد.

مقامی با بیان اینکه 60 درصد دام بردسکن در اختیار عشایر است، تصریح کرد: با وجود اینکه اقدامات خوبی برای حفظ سلامت دام های عشایر صورت گرفته است، لازم است تا تمهیدات بیشتری برای مبارزه با بیماریهای مرتبط با دامهای عشایر اندیشیده شود.