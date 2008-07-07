65 NGO به سازمان ملی جوانان غرب استان تهران افزوده شد

سید محمد آثاری عصر امروز در حاشیه بازدید از کانون فاطمه زهرا(س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در مجموع 317 NGO در سازمان ملی جوانان غرب استان تهران در رشته های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، پژوهشی و آموزشی فعالیت می کنند.

وی افزود: حمایت و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و قشر جوانان 14 تا 29 سال تحت پوشش از وظایف اصلی این سازمان است همچنین در هر یک از NGO های این سازمان پنج تا 11 نفر در 20 رشته مختلف فعالیت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هلال احمر،‌ نواحی چهارگانه آموزش و پرورش، بهزیستی،‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان دانش آموزی و کانونهای فرهنگی از جمله ارگانهای دولتی هستند که با سازمان ملی جوانان همکاری می کنند همچنین تعدادی از ارگانهای غیر دولتی نیز با این سازمان همکاری لازم را ارائه می دهند.

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