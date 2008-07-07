رویای رئیس جدید اروپا و اذعان به ناکارآمدی G8

به گزارش خبرگزاری مهر، "نیکلا سارکوزی" در گفتگوی با روزنامه فرانسوی لوموند ضمن هواداری از گسترش گروه هشت اظهار داشت: ادامه نشست های گروه هشت بدون حضور حتی یک کشور آفریقایی و یا حتی آمریکای لاتین منطقی به نظر نمی رسد.

دیدار سارکوزی با رئیس جمهوری آفریقای جنوبی

وی افزود: تشکیل نشست ها بدون حضور چین با یک میلیارد و 300 میلیون و هند با یک میلیارد نفر، درست و منطقه نیست. دنیا جهانی و چند قطبی است.

درحالی که رئیس جمهوری فرانسه می داند به علت تردیدهای ژاپن در دعوت از چین، پیشنهاد وی برای گسترش گروه هشت بی فایده است، خواستار باز کردن درهای باشگاه گروه هشت بر روی پنج قدرت دیگر جهانی شد.

سارکوزی از کشورهای چین، هندوستان، برزیل، مکزیک و آفریقای جنوبی (G5) نام برد.

این مسئله که نمایندگان این کشورها تنها برای شرکت در سومین روز اجلاس دعوت شده اند، بی اعتنایی به بیش از 2 میلیارد ونیم انسان زمینی را به نمایش می گذارد.

در سال 2007 میلادی، افق جهانی به نظر آرام می رسد. گروه هشت در نشست قبلی خود تحت ریاست "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان اعلام کرد که اقتصادی جهانی در شرایط خوبی قرار دارد.

رئیس جمهوری فرانسه درباره بحران هایی همچون مالی، غذایی و انرژی در جهان که در اجلاس کنونی گروه هشت مطرح می شود، اظهار داشت: ما از انرژی سخن می گوئیم، اما از نظر روسیه هیچ کشوری تولیدکننده نیست. ما از پول صحبت می کنیم ، اما چین حضوری ندارد. "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا از آب وهوا سخن به میان می آورد، اما به این شرط که کشورهای نوظهور هم تکانی به خود بدهند.

به گزارش مهر، تحولات دنیای جدید نشان می دهد که دوران تسلط غرب دیگر بسر رسیده است. و آنچه که ازسوی "اوربر ودرین" وزیر امور خارجه سابق فرانسه از ابرقدرتی آمریکا مطرح شده بود، مربوط به دهه 90 میلادی است.

سارکوزی در این باره تاکید کرد: کلمه "ابرقدرت" دیگر وجود ندارد.

رئیس جمهوری فرانسه خطاب به کشورهایی که خود را به سطحی از توسعه رسانده و و همچنین به کشورهایی که برای کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد کاندیدا شده اند، گفت: شما بزرگان دنیای فردا هستید. شما باید حقوق خود را داشته باشید، اما همچنین مسئولیت هایتان را نیز برعهده بگیرید.

رئیس جدید شورای اروپا امیدوار است که قاره هایی همچون آفریقا برای ایجاد ساختارهای حیاتی خود مسیر اروپایی ها را طی کنند.

وی همچنین اعلام کرد که یک کشور مسلمان و عرب همچون مصر یا عربستان سعودی نیز باید به گروه پنج افزوده شود. زیرا تمامی طرفین باید بر سر میز حضور داشته باشند تا به عنوان با روش بهتری از درگیری ها جلوگیری به عمل آید.

سارکوزی قصد دارد رفتارهای ویژه ای را در برابر کشورهای در حال توسعه همچون آفریقای جنوبی در پیش گیرد. البته نباید این موضوع را از نظر پنهان داشت که وی ممکن است برای مواضع خود در نشست های کنونی مورد انتقاد شدید قرار گیرد.

سران گروه هشت در ژاپن

رئیس جمهوری فرانسه عقیده دارد که بحران مالی تهدیدی برای رشد کشورها شناخته می شود.