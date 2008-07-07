تصفیه خانه آب کرج به بهره برداری می رسد

اصغر ریاضتی در گفتگو با خبرنگار در کرج مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه عمده ترین منبع تامین آب کرج و شهرهای تابعه سفره های زیر زمینی آب و حفر چاه بوده و حداکثر برداشت از این منابع سالهاست انجام می شود، لزوم پیش بینی منابع دیگر تامین آب به خصوص منابع سطحی در مطالعات تامین آب بلند مدت منطقه در نظر گرفته شده است، بر همین اساس با اخذ مجوزهای قانونی، برداشت آب از خط انتقال آب طالقان به تهران از طریق ایجاد تاسیسات مرتبط آبرسانی مدنظر قرار گرفت.

وی افزود: به همین منظور کار ساخت تصفیه خانه آب در رجایی شهر در زمینی به مساحت 28 هکتار از سال 1383 آغاز شد و مرحله (مدول) اول آن با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه (15 میلیون متر مکعب در سال ) برای توزیع آب در بخشی از رجایی شهر، باغستان، حصارک بالا و شاهین ویلا به زودی آماده بهره برداری خواهد شد.

ریاضتی عنوان کرد: سایر تاسیسات ایجاد شده شامل احداث چهار واحد مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 15 هزار و 400 متر مکعب، ایستگاه پمپاژ آب با ظرفیت اولیه 500 لیتر بر ثانیه و اجرای 5400 متر لوله گذاری خط انتقال به قطر 250 ، 400 ، 500 و 800 میلیمتر بوده است.

مدیرعامل آبفای غرب استان تهران بیان داشت: جمعیت تحت پوشش این تصفیه خانه 222 هزار نفر است و بر اساس موافقت نامه ها و مجوزهای قانونی که اخذ شده، قرار است ساخت مرحله (مدول) دوم تصفیه خانه نیز با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه آغاز شود که اعتبار پیش بینی شده برای اجرای آن 10 میلیارد ریال برآورد شده است.