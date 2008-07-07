برداشت کنندگان غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه غیر قابل کنترل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله واحد، عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح یکپارچه سازی زیر کشت رفتن 75 هکتار از اراضی کشاورزی روستای نوده آمل با بیان اینکه 57 تولید کننده شن و ماسه به صورت غیر قانونی در استان فعالیت می کنند، اظهار داشت: این امر باعث تغییر در بستر رودخانه و وارد شدن خسارت 190 میلیارد تومانی در سالهای اخیر بر اثر وقوع سیلاب شده است.

واحد خاطرنشان کرد: هم اکنون مافیایی در برداشت غیر مجاز از بستر رودخانه در استان فعالیت می کند که تا کنون نتوانسته ایم آنها را کنترل کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این مراسم اظهار داشت: حفظ منابع پایه تولید و حفظ اراضی مستعد حاصلخیز کشاورزی یک تکلیف الهی است.

عنایت الله تورنگ با بیان اینکه قانون حفظ اراضی کاربری کشاورزی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، تاکید کرد: تغییر کاربری در اراضی کشاورزی فقط در قالب موافقتها و مجوز کمیسیونهای ویژه ای در استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در این استان با کمبود زمین مواجه هستیم، تصریح کرد: مجلس با تغییراتی که در سال 85 به این قانون داده تغییر کاربری در اراضی کشاورزی برای ساخت مسکن، ایجاد کارخانه های تولیدی و اشتغال زا را ایجاد کرده است.

فرماندار آمل نیز در سخنانی در خصوص بازپس گیری 70 هکتار از زمینهای کشاورزی روستای نوده که توسط برخی سودجویان مورد برداشت غیر مجاز شن و ماسه در سالهای اخیر واقع شده بود اظهار داشت: این بازپس گیری توسط کمیته مقابله با تغییرات کاربری شهرستان آمل و اهالی انجام شد.

به گفته وی با هزینه ای حدود 202 میلیون تومان این اراضی تصحیح و یکپارچه سازی شد و به زیر کشت برنج رفت.