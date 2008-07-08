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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بسته های آموزشی پژوهش به طلاب حوزه های علمیه ارائه می شود

بسته های آموزشی پژوهش به طلاب حوزه های علمیه ارائه می شود

بسته های آموزشی پژوهش همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی حوزه های علمیه به طلاب ارائه خواهد شد.

مسئول واحد آموزش پژوهش حوزه های علمیه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این بسته های آموزشی پژوهش برای مقاطع یک تا سه تولید شده و همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی، به صورت آزمایشی در مدارس علمیه دارای معاونت پژوهشی توزیع خواهد شد.

حجت الاسلام سید مسعود موسوی افزود: با توجه به آیین نامه "آموزش پژوهش ضمن تحصیل" مصوبه شورای معاونین مرکز مدیریت حوزه علمیه، این بسته ها در دو بخش آموزش مهارتها و برنامه های پژوهش به عنوان دروس رسمی ارائه می شود.

وی افزود: این بسته ها به مرور برای پایه های مختلف آموزشی آماده شده تا در زمان ورود طلاب به پایه 10 آنها به عنوان پژوهشگران جوان آماده ورود به عرصه های پژوهش شوند.

کد مطلب 712464

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