35 درصد گردش اقتصادی کشور وابسته به معدن و صنایع معدنی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، عصر دوشنبه در آیین کلنگ زنی چند پروژه بزرگ صنعتی در استان گیلان، افزود: 30 درصد از اشتغال بخش صنعت وابسته به معدن و صنایع معدنی است همچنین 45 درصد از شاخص بورس کشور به این بخش اختصاص دارد.

وی همچنین بزرگترین سهم صادرات کشور در سال گذشته را وابسته به بخش معدن دانست و گفت: این میزان صادرات نسبت به سال 85، 11 درصد رشد از لحاظ وزنی و 24 درصد رشد از لحاظ ارزش داشته است.

سمعی نژاد بیان داشت: پارسال، 16 هزار و 745 واحد مربوط به صنایع معدنی در کشور فعال بوده است که این تعداد واحد رشد 48 درصدی نسبت به سال 85 را نشان می دهد.

این مقام مسئول در وزارت صنایع و معادن، رویکرد دولت نهم را ایجاد ارزش افزوده در صنایع معدنی دانست و گفت: در سطح کشور چهار هزار و 619 معدن وجود دارد که به استخراج 37 ماده معدنی می پردازند که آمار بانک مرکزی 43 درصد رشد بخش استخراج در سه ماهه اول دولت نهم در مقایسه با 30 ماهه دولت هشتم را نشان می دهد.

سمیعی نژاد، اشتغال مستقیم بخش صنایع کشور را 427 هزار و 841 نفر اعلام کرد و افزود: این میزان در بخش معدن و صنایع معدنی 91 هزار نفر است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع عنوان کرد: این آمارها و رشد قابل توجه در همه بخشهای معدن اهمیت و لزوم سیاستگذاری در معدن و صنایع معدنی را نشان می دهد.