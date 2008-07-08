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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

"نور آتش" از شبکه دو پخش می‌شود

"نور آتش" از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم سینمایی "نور آتش" به کارگردانی ویلیام نیکلسن 19 تیر ساعت 23:50 در قالب جشنواره فیلم‌های سینمایی از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، درام عاشقانه و تاریخی "نور آتش" سال 1997 به نویسندگی و کارگردانی نیکلسن ساخته شد. اولین فیلم وی در مقام کارگردان محصول مشترک بریتانیا و آمریکاست و داستان آن سال 1838 اتفاق می‌افتد و زندگی یک معلم سرخانه را روایت می‌کند.

در فیلم 103 دقیقه‌ای "نور آتش" سوفی مارسو، استفن دیلن، دومینیک بلکور، کوین اندرسن و لیا ویلیامز بازی کرده‌اند.این فیلم سینمایی در جشنواره سن سباستین سال 1997 جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه بهترین فیلمبرداری را از آن خود کرد.

"نور آتش" که  سه‌شنبه 20 آذر ساعت 20:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود، به مدیریت شهلا ناظریان و با حضور گویندگانی چون شروین قطعه‌ای، فریبا رمضانپور و ... دوبله شده است.

کد مطلب 712473

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