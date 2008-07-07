بالاک عجله ای برای تمدید قرارداد ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن 31 ساله به دلیل همراهی تیم ملی آلمان در رقابت های یورو 2008 در دوران استراحت خود به سر می برد و هنوز به لندن بازنگشته است.

بالاک به "بیلد" گفت: تا سال 2009 با چلسی قرارداد دارم و احتمال اینکه با این تیم تمدید کنم کم نیست اما عجله ای برای انجام این کار ندارم. منتظر می مانم تا ببینم آینده آبستن چه حوادثی خواهد بود.

بالاک معتقد است حضور در چلسی این فرصت را به او می دهد تا به کسب افتخارات دست پیدا کند.

وی افزود: حتی بدون نفرات جدید، چلسی این قابلیت را داشت که جام های قهرمانی را بالای سر ببرد. این یعنی اینکه ما می توانیم فاتح رقابت های لیگ قهرمانان فصل حاضر شویم. دلیل اینکه من به چلسی رفتم این بود که در بهترین لیگ و یکی از بهترین تیم های جهان بازی کنم.