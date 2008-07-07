تاخیر در تشکیل دولت وحدت ملی در لبنان جایز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار نوشت: بسبب کشمکش و درگیریهای میان رهبران طوائف سیاسی لبنان تشکیل دولت وحدت ملی سخت و فواد سنیوره در طول ماههای گذشته سرخورده شده است.



با وجود فضای خوشبینانه توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی، انتظارمی رود، سرلشگرمیشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان نقش بازگرداندن هیبت دولت را ایفا کند و تا حد ممکن قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی آتی، مشکل گشا باشد.



این روزنامه با بیان اینکه شرایط خاصی درلبنان حاکم است، نوشت: قدرت های خارجی دراین کشورحکومت می کنند؛ زیرا از زمان دولت عثمانیها تا به امروز، لبنانیها نتوانستند خودشان درباره مسائل کشورشان تصمیم گیری و این کشور را آنگونه که می خواهند، اداره کنند.

گروههای داخلی نباید با ابزار قهرآمیز و یا برگزاری انتخابات تلاش کنند تا لبنان را موفق جلوه دهند بنابراین روشن است که امروز گروه اکثریت (14مارس) حاکم در لبنان، از حکومت کردن عاجز و ناتوان هستند و متقابلا گروه اقلیت نیز دست حکومت را برای اقدامات فراتر از قانون بسته اند.

درحالی که همه لبنانیها و عربها آرزو دارند که دولت وحدت ملی آماده برای اعلام موجودیت خود در نزدیکترین فرصت مناسب باشد. بنابراین لبنانیها باید به تشکیل دولت جدید خوشبین باشند تا رئیس جمهوری لبنان فرصت عبور از بحرانها را پیدا کند. زیرا تاخیر درتشکیل کابینه، باعث بروز درگیریهای اخیر بین طوایف طرفدار گروههای موافق و مخالف دولت در طرابلس و برخی مناطق دیگر می شود.

ثبات و آرامش درلبنان مد نظر است و تمام رهبران لبنانی در برابر برقراری ثبات و احساس امنیت کامل برای لبنانیها مسئول هستند وباید به دنبال فراهم کردن زندگی شایسته برای مردم باشند و ما نسبت به تحقق آن امروز و یا فردا و یا درآینده اطمینان داریم .



روزنامه الاخبار درپایان نوشت: به نظر می رسد تشکیل دولت وحدت ملی جدید طی چند روز آینده اعلام شود . همانطوری که سنیوره اعلام کرده است ، فضای خوشبینانه برای خدمت به شهروندان پس از سالها بحران متوالی که دولت نتوانست نیازهای مردم را برآورده سازد، فراهم شده است.