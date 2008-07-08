کتابخانه های عمومی مازندران پایگاه های اوقات فراغت جوانان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای اوقات فراغت دستگاههای اجرایی مازندران به خبرنگاران در ساری اظهار داشت: همچنین مقرر شد به منظور پربارتر برگزار شدن برنامه های فرهنگی هنری اوقات فراغت ارشاد استان، پایگاه های اوقات فراغت تابستانه در 85 کتابخانه عمومی مساجد استان ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: برای سهولت دسترسی دانش آموزان به پایگاه های اوقات فراغت در تمامی مدارس محلات شهرهای استان پایگاه های اوقات فراغت فرهنگی هنری برپا تا جوانان اوقات فراغت خود را در مدرسه محله سکونت خود سپری نمایند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه این اداره کل ماموریت اجرای طرح برنامه های تابستانه اوقات فراغت برای 60 هزار جوان و نوجوان استان را دارد، تصریح کرد: برنامه های اوقات فراغت ارشاد استان در یکصد کانون فرهنگی هنری مساجد مازندران نیز اجرا می شود.

امامزاده در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به محدود بودن اعتبارات فرهنگی هنری طرح های ساماندهی سواحل مازندران در عین حال گفت: با این اعتبارات اندک، این اداره کل روزهای پنج شنبه و جمعه هر هفته تا پایان تابستان را به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در 22 نقطه ساحلی طرح دریا توسط هنرمندان نام آشنای استان اختصاص داده است.

وی بیان داشت: اقدام دستگاه فرهنگی استان جهت اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ساحل دریا به منظور شناساندن آداب، رسوم و فرهنگ مردم ایران به فرهنگ غنی مازندران است.

امامزاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش برای انتقال مدیران آموزش و پرورش از دستگاههای اجرایی و فرهنگی ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بحران کمبود مدیر مواجه خواهد شد گفت: 10 نفر از معاون و مدیران ارشاد شهرستان های استان کارمند فرهنگی هستند که آموزش و پرورش استان به ما تا پایان تابستان برای انتقال این افراد مهلت داد.

به گفته وی، برنامه ریزی شده تعدادی از این مدیران فرهنگی از آموزش و پرورش به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران انتقال یابند.

یکی از معاونین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و نه رییس اداره ارشاد شهرستانهای استان با ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش باید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بدنه فرهنگ و هنر خداحافظی کنند.