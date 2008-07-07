محکومیت انفجار مقابل سفارت هند در کابل/ افزایش قربانیان به 180 کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات رسمی افغانستان عصردوشنبه خبر دادند که انفجار در برابر سفارتخانه هندوستان در مرکز کابل 41 کشته و 139 زخمی برجا گذاشته است.

این درحالی است که مقامات دهلی نو اعلام کردند که وابسته نظامی هند و یک دیپلمات و همچنین دو محافظ این سفارتخانه در میان کشته شدگان هستند.

سخنگوی وزارت کشور افغانستان خبر داد که اکثر کشته شدگان در این انفجار را غیرنظامیان افغان که برای گرفتن روادید به سفارتخانه هندوستان مراجعه کرده بودند، تشکیل می دهند.

به گفته شاهدان، فردی با یک خودروی پر از مواد منفجره به داخل سفارتخانه نفوذ و خود را منفجر کرده است.

در همین حال، دولت هندوستان نیز در بیانیه ای اعلام کرد: چنین اقدامات وحشیانه ای تاثیری بر تعهدات ما نسبت به دولت و مردم افغانستان نخواهد داشت.

به گفته مقامات پلیس، ساختمان سفارتخانه هندوستان و همچنین مغازه های اطراف در این انفجار صدمه بسیار شدیدی دیده است.

یک سخنگوی گروه طالبان نیز در تماس با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در این انفجار دخالتی نداشته است.

همچنین مقامات اندونزی نیز اعلام کردند که در انفجار امروز ، پنج محافظ سفارتخانه اندونزی در کابل کشته و دو دیپلمات آنان زخمی شده اند. سفارتخانه های هند و اندونزی در کابل در کنار یکدیگر قرار دارند.

در این راستا، رئیس جمهوری اندونزی پیام تسلیتی برای مقامات بلندپایه افغانستان و خانواده های قربانیان ارسال کرد.

در همین حال، دولت پاکستان به شدت انفجار انتحاری علیه سفارتخانه هند در کابل را محکوم کرد.

صحنه انفجار در سفارتخانه هند در کابل

وزیر امور خارجه پاکستان در بیانیه ای گفت: پاکستان تروریسم تحت هر شکلی را محکوم می کند زیرا بنیادها و ارزش های انسانی را مورد تهدید قرار می دهد.

ازسوی دیگر، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان دشمنان روابط قوی میان هندوستان و کشورش را عامل انفجار امروز دانست.

هندوستان یکی از متحدان اصلی کابل به شمار می رود و کمک های بسیاری برای بازسازی افغانستان ارائه کرده است.