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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

آغاز فعالیت دور جدید شورای روحانیت رامسر

ساری - خبرگزاری مهر: با برگزاری دومین دوره انتخابات مجمع عمومی، شورای روحانیت شهرستان رامسر از عصر دوشنبه دوره جدید فعالیت‌های خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر  در  رامسر، این مجمع عمومی اساسنامه جدید شورا را به تصویب رساند و با اهداف جدید، فعالیت خود را با انتخاب هیئت امنا و بازرس آغاز کرد.

عبدالرحمان باقر‌زاده، امام جمعه رامسر در این جلسه با اشاره به برخی دغدغه‌های فرهنگی جامعه خواستار توجه ویژه به این قشر خاص شد.
 
علی‌اکبر گرگانی، رئیس هیئت امنای شورای روحانیت شهرستان رامسر نیز به نقش روحانیون در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی و دینی اشاره کرد.

دبیر شورا نیز گزارشی از عملکرد سه ماه و نیم دوره جدید هیئت امنا ارائه داد و سپس نظرات و پیشنهادهای اعضای مجمع در جلسه مطرح شد.

علی باباخانی، فرماندار رامسر نیز در این جلسه با بیان برخی از دغدغه‌های دولت نهم، روحانیون را قشری تاثیرگذار خواند و گفت: دولت نهم تمام سعی خود را می‌کند تا به بهترین شکل از این قشر حمایت و مسائل و مشکلات فرهنگی موجود را به کمترین میزان برساند.

کد مطلب 712521

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