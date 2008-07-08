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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۴

درمان اعتیاد در استان کرمان 28 درصد رشد یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد بیماران معتادی که در استان کرمان تحت درمان قرار گرفته اند، نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مجتبی شجاعی عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از خانواده های فعال در پیشگیری از اعتیاد گفت: پیشرفت علم پزشکی امروزه به مرحله ای رسیده که می توانیم ادعا کنیم بیماری به عنوان معتاد وجود ندارد که درمانی برای آن وجود نداشته باشد و اعتیاد در هر سطحی قابل درمان است.

وی تصریح کرد: با بکارگیری روشهای جدید درمان اعتیاد، کشور ایران از رتبه18جهانی بر اساس تعداد معتادان درمان شده به رتبه سوم در دنیا رسیده است.

شجاعی افزود: خانواده ها اولین جایی هستند که در معرض آسیب های اعتیاد قرار می گیرند و اولین مرجعی نیز هستند که با حمایت معتادان در ترک اعتیاد می توانند در درمان و پیشگیری از اعتیاد نقش موثری ایفاء کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مراسم با اشاره به نقش خانواده در درمان اعتیاد معتادان گفت: تا کنون طی فرایند درمان معتادان، به فردی که تمام وقت انرژی و زندگی اش را برای پرستاری از بیمار معتاد صرف می کند اهمیت داده نشده است.

عبدالرضا صباحی گفت: این در حالی است که مهمترین عوامل موفقیت در درمان معتادان، حمایت از فرد پرستار بیمار است.

در این مراسم از 30خانواده بیمار معتاد درمان شده و تعدادی از پرستاران مراکز درمان اعتیاد کرمان تقدیر شد.

کد مطلب 712524

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