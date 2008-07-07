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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۰

بازدید رئیس و معاونان موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی از مهر

بازدید رئیس و معاونان موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی از مهر

رئیس و معاونان موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز ضمن نشست با مسئولان و خبرنگاران خبرگزاری مهر از این رسانه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی رجب بیگی رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر کمال زاده معاون برنامه ریزی و تدوین منابع، مهندس مصطفی نصیری معاون اداری مالی و پشتیبانی و مهندس هادی صائبی مدیر اطلاع رسانی و کتابخانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی عصر امروز با حضور در خبرگزاری مهر ضمن تشریح اهداف و برنامه های این موسسه از بخشهای مختلف خبرگزاری مهر بازدید کردند.

دکتر رجب بیگی در این نشست ضمن بیان تاریخچه ای از این موسسه در مورد تدوین دروس، جذب مدرسان و تسهیلات موجود برای فارغ التحصیلان این موسسه مطالبی را بیان کرد.

گفتگوی مهر با دکتر رجب بیگی فردا منتشر می شود.

کد مطلب 712531

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