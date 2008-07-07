اقدام تروریستی مقابل سفارت هند در افغانستان کور و جنایتکارانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی در برابر سفارت هند در کابل را که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بی گناه، ‌نیروهای پلیس افغانستان و کارکنان سفارت هند شد یک رویکرد جنایتکارانه و ضد انسانی دانسته و آن را شدیدا محکوم کرد.

حسینی ضمن همدردی با خانواده های این اقدام تروریستی افزود :‌ این رخداد کور و تأسف بار نه تنها نمی تواند اهداف شوم تروریستها را در آسیب رساندن به مناسبات افغانستان با همسایگانش محقق سازد بلکه عزم ملت و دولت افغانستان را در مبارزه با تروریستها بیش از پیش تقویت خواهد کرد.