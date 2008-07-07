رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 با رمز مقدس«یا رسول الله» توسط یگانهای موشکی نیروی هوایی و واحد های شناوری نیروی دریایی سپاه در حال انجام است.

ارتقاء توان رزم یگانهای موشکی و واحدهای شناوری سپاه از جمله اهداف این رزمایش است.