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۱۷ تیر ۱۳۸۷، ۲۳:۳۵

ساعتی پیش ؛

رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 آغاز شد

رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 آغاز شد

رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 سپاه پاسداران ساعتی پیش با رمز مقدس«یا رسول الله» آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش پیامبر اعظم (ص) 3 با رمز مقدس«یا رسول الله» توسط یگانهای موشکی نیروی هوایی و واحد های شناوری نیروی دریایی سپاه در حال انجام است.

ارتقاء توان رزم یگانهای موشکی و واحدهای شناوری سپاه از جمله اهداف این رزمایش است.

کد مطلب 712557

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